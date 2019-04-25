В Генштабе заявили, что в Арктике нет требующих военного реагирования угроз

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Угроз, требующих экстренных мер военного реагирования, в Арктике пока нет, Россия не проводит и в ближайшее время не планирует там масштабных учений, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"В Арктике пока нет существенных угроз, которые бы требовали принятия экстренных мер военного реагирования. Исходя из этого, мы не проводили и в ближайшее время не планируем проведения здесь масштабных учений", - сказал Герасимов на Московской международной конференции по безопасности.

"При этом внимательно отслеживаем ситуацию с действиями НАТО. Например, проведенное в 2018 году на территории Норвегии учение "Trident Juncture - 2018"по суммарно привлеченным силам и отработанным вопросам было направлено на демонстрацию активности возросшего военного потенциала НАТО в Арктике. Полагаем, что данная деятельность альянса провоцирует гонку вооружений и противоречит задачам развития и освоения Арктики", - добавил Герасимов.