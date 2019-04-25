Собран первый истребитель Су-30СМЭ для ВВС Мьянмы
ЦАМТО, 24 апреля. Главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн 22 апреля посетил Иркутский авиационный завод ПАО "Корпорация "Иркут", где ему был представлен первый заказанный Су-30СМЭ.
Как сообщает Scramble Magazine со ссылкой на предоставленную изданию информацию, самолет уже совершил первый полет и, как ожидается, будет передан ВВС Мьянмы в ближайшее время.
Напомним, что договоренность о поставке шести истребителей Су-30СМЭ была достигнута в ходе визита министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в Мьянму 20-21 января 2018 года. Позднее источник газеты "Коммерсантъ" сообщил, что стоимость контракта оценивается в 400 млн. долл.
Об уже подписанном и реализующемся контракте с Мьянмой на поставку шести Су-30СМЭ заявил 6 ноября 2018 года руководитель делегации госкорпорации "Ростех" на выставке Airshow China-2018 Виктор Кладов.
Он также добавил, что Россия приступила к реализации опциона на поставку в Мьянму еще шести учебно-боевых самолетов Як-130 (ранее Россия поставила Мьянме в рамках базового контракта 10 учебно-боевых самолетов Як-130).
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