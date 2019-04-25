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25.04.2019
ЦАМТО

Собран первый истребитель Су-30СМЭ для ВВС Мьянмы

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Модель Су-30СМЭ
Модель Су-30СМЭ в экспозиции Singapore Airshow 2016.
Источник изображения: Alert 5 ‏@alert5

ЦАМТО, 24 апреля. Главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн 22 апреля посетил Иркутский авиационный завод ПАО "Корпорация "Иркут", где ему был представлен первый заказанный Су-30СМЭ.

Как сообщает Scramble Magazine со ссылкой на предоставленную изданию информацию, самолет уже совершил первый полет и, как ожидается, будет передан ВВС Мьянмы в ближайшее время.

Напомним, что договоренность о поставке шести истребителей Су-30СМЭ была достигнута в ходе визита министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в Мьянму 20-21 января 2018 года. Позднее источник газеты "Коммерсантъ" сообщил, что стоимость контракта оценивается в 400 млн. долл.

Об уже подписанном и реализующемся контракте с Мьянмой на поставку шести Су-30СМЭ заявил 6 ноября 2018 года руководитель делегации госкорпорации "Ростех" на выставке Airshow China-2018 Виктор Кладов.

Он также добавил, что Россия приступила к реализации опциона на поставку в Мьянму еще шести учебно-боевых самолетов Як-130 (ранее Россия поставила Мьянме в рамках базового контракта 10 учебно-боевых самолетов Як-130).

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