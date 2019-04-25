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25.04.2019
РИА Новости

Посол США напомнил России об американских авианосцах в Средиземном море

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Посол США в России Джон Хантсман на конференции Американской торговой палаты в России. 21 сентября 2018
Посол США в России Джон Хантсман на конференции Американской торговой палаты в России. 21 сентября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы. Об этом говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС Соединенных Штатов.

Хантсман побывал на авианосцах "Авраам Линкольн" и "Джон С. Стеннис" в Средиземном море. По его мнению, в эпоху возрастающей конкуренции, особенно на море, даже одна авианесущая ударная группа обеспечивает "огромную оперативную гибкость и маневренность", а две такие группы, действующие вместе, позволят добиться "беспрецедентного сдерживания против односторонней агрессии".

"Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощными оборонительными системами этих кораблей демонстрируют России, что если она действительно стремится к улучшению отношений с Соединенными Штатами, то должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру”, — подчеркнул дипломат.

По его словам, каждый авианосец представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии".

Авианосные группы американского флота приступили к совместным операциям в Средиземном море 23 апреля. Помимо двух авианосцев, в состав группировки входят восемь кораблей. В общей сложности на них размещены девять тысяч моряков и морских пехотинцев, а также более 130 самолетов.

В последний раз две авианосные группы ВМС США одновременно действовали в Средиземноморье в 2016-м.

"Бездумные заявления"

Слова Хантсмана прокомментировал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. По его мнению, это не заявление дипломата, а ультиматум.

"Такие межформатные заявления только дестабилизируют ситуацию. Дипломат так говорить не должен. Если бы это говорил военный — это угроза ядерной войны", — сказал эксперт РИА Новости.

Он добавил, что такие высказывания рассчитаны на то, что Россия испугается и пойдет на уступки.

"Это очень непрофессиональные и бездумные заявления. Такой демонстративно-унизительных подход к России культивируется не только Западом, но и некоторыми ближайшими соседями — Украиной, например. Такой подход в виде безнаказанных заявлений имеет целью подорвать к нам доверие", — заключил Суздальцев.

"Сами себя пугают"

В последние годы НАТО постоянно расширяет инициативы у границ России и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для других стран, хотя и не оставит без ответа действия, опасные для ее интересов.

По мнению министра обороны Сергея Шойгу, стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики альянса.

"В ее основе лежит принцип "сам придумал — сам в это и поверил". То есть сами придумали российскую угрозу — сами себя ею и пугают", — сказал глава Минобороны на открытии Московской конференции по международной безопасности.

Он добавил, что освоение военной инфраструктуры НАТО у российских границ и усиление активности в Черном и Балтийском морях ведут к росту напряженности и требуют адекватного реагирования с российской стороны.

В результате Россия вынуждена усилить войска Западного и Южного военных округов, сообщил в свою очередь глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

"Военно-политическая обстановка в Европе характеризуется стремлением США сохранить курс на конфронтацию с Россией и при поддержке союзников по НАТО разговаривать с нашей страной только с позиции силы", — сказал он.

По его словам, термин "сдерживание агрессивных намерений России" введен за океаном для оправдания военных приготовлений.

"В результате указанных действий нарушается баланс сил, повышаются риски военных инцидентов в Европе, ставится под угрозу ее население, формируется тенденция на разрушение не только региональной, но и общемировой системы безопасности", — отметил генерал.

Он призвал западных партнеров отказаться от создания на Европейском континенте новых "разграничительных линий", снизить противостояние по линии Россия — НАТО и строго руководствоваться "Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и НАТО" 1997 года, в котором, в частности, закреплено, что "Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников".

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Герасимов Валерий
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
25.04.2019 10:56
Попадание ракеты во взлётную дорожку авианосца, не выводит его из строя, но летать и садиться  самолёты не смогут, одни будут стоять на приколе, а другие или упадут в море, или океан, или будут искать место посадки в зависимости от дальности побережья или иного авианосца. И что будут делать с этим корытом корабли сопровождения, ведь дальнейший удар ракетами или иными средствами будет как по этому корыту, так и по ним.
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