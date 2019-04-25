Посол США напомнил России об американских авианосцах в Средиземном море
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы. Об этом говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС Соединенных Штатов.
Хантсман побывал на авианосцах "Авраам Линкольн" и "Джон С. Стеннис" в Средиземном море. По его мнению, в эпоху возрастающей конкуренции, особенно на море, даже одна авианесущая ударная группа обеспечивает "огромную оперативную гибкость и маневренность", а две такие группы, действующие вместе, позволят добиться "беспрецедентного сдерживания против односторонней агрессии".
По его словам, каждый авианосец представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии".
Авианосные группы американского флота приступили к совместным операциям в Средиземном море 23 апреля. Помимо двух авианосцев, в состав группировки входят восемь кораблей. В общей сложности на них размещены девять тысяч моряков и морских пехотинцев, а также более 130 самолетов.
В последний раз две авианосные группы ВМС США одновременно действовали в Средиземноморье в 2016-м.
"Бездумные заявления"
Слова Хантсмана прокомментировал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. По его мнению, это не заявление дипломата, а ультиматум.
"Такие межформатные заявления только дестабилизируют ситуацию. Дипломат так говорить не должен. Если бы это говорил военный — это угроза ядерной войны", — сказал эксперт РИА Новости.
Он добавил, что такие высказывания рассчитаны на то, что Россия испугается и пойдет на уступки.
"Сами себя пугают"
В последние годы НАТО постоянно расширяет инициативы у границ России и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для других стран, хотя и не оставит без ответа действия, опасные для ее интересов.
По мнению министра обороны Сергея Шойгу, стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики альянса.
Он добавил, что освоение военной инфраструктуры НАТО у российских границ и усиление активности в Черном и Балтийском морях ведут к росту напряженности и требуют адекватного реагирования с российской стороны.
В результате Россия вынуждена усилить войска Западного и Южного военных округов, сообщил в свою очередь глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, термин "сдерживание агрессивных намерений России" введен за океаном для оправдания военных приготовлений.
"В результате указанных действий нарушается баланс сил, повышаются риски военных инцидентов в Европе, ставится под угрозу ее население, формируется тенденция на разрушение не только региональной, но и общемировой системы безопасности", — отметил генерал.
Он призвал западных партнеров отказаться от создания на Европейском континенте новых "разграничительных линий", снизить противостояние по линии Россия — НАТО и строго руководствоваться "Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и НАТО" 1997 года, в котором, в частности, закреплено, что "Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников".
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