Войти
25.04.2019
РИА Новости

В Госдуме назвали угрозы Хантсмана проявлением агрессивной внешней политики

539
0
0
В здании Госдумы России. Архивное фото
В здании Госдумы России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Заявления американского посла Джона Хантсмана непозволительны для современных международных отношений и демонстрируют агрессивный характер внешней политики США, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее посол США в РФ Джон Хантсман напомнил России о двух авианосцах США, находящихся в Средиземном море, заявив, эти корабли помогут указать России на необходимость "прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру". Авианосцы USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis 23 апреля начали двойную операцию в Средиземном море. Как отмечается на сайте ВМФ США, с 2016 года это первый раз, когда два американских авианосца проводят операции в Средиземноморье в одно и тоже время.

"Заявления, подобные тем, что делает посол Хантсман, непозволительны для современных международных отношений и демонстрируют агрессивный характер американской внешней политики. Для нашей страны развертывание НАТОвских баз и группировок по периметру российских границ, безусловно, является серьезным сигналом, на который мы будем адекватно реагировать. Но угрожать России оружием - явно бесперспективный и даже небезопасный путь", - заявил Железняк журналистам.

Политик подчеркнул, что "дестабилизирующую деятельность" по всему миру, которую американский посол приписывает России, ведут именно США.

"На счету Вашингтона десятки госпереворотов в разных регионах мира, военные провокации, бомбардировки суверенных стран, экономические блокады, выход из международных договоров, торговые войны, кибератаки и другие методы недобросовестной конкуренции. Попытки США обвинить во всех смертных грехах нашу страну продолжаются постоянно. Цель этих информационных атак абсолютно прозрачна – найти повод для усиления американского военного присутствия в мире, чтобы таким образом держать в страхе страны, не желающие быть в подчинении Вашингтона", - сказал он.

Железняк также подчеркнул, что в случае с Россией подобные методы не работают, в связи с чем "остается только сожалеть, что в США этого до сих пор не поняли".

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Nimitz
Авианосец
Похожие новости
27.03.2019
США спишут авианосец из экономии
11.02.2019
Зачем Трамп рвется в Русскую Арктику
08.02.2019
Миллионы на ветер: ВМС США не смогли защитить авианосцы от торпед
22.10.2018
"Нож у горла": назван самый опасный для НАТО город
25.03.2013
Российский флот - второй по величине в мире
28.03.2012
Разумный баланс между «хочу» и «могу»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.04 22:14
  • 29
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 25.04 22:07
  • 8
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 25.04 21:39
  • 2
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч
  • 25.04 21:20
  • 234
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.04 21:05
  • 8
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 25.04 20:55
  • 4
Роскосмос рассчитывает, что самолет Ил-96-500Т создадут в заявленные сроки
  • 25.04 20:41
  • 1
МиГ-31 в 2017 году был по ошибке сбит ракетой Р-33 с другого истребителя
  • 25.04 20:38
  • 1
Если Су-57 "не соответствует" 5 поколению, проверим на соответствие индийские лекарства
  • 25.04 20:33
  • 3
Киев вышел из договора о неразглашении секретов советских изобретений
  • 25.04 20:31
  • 1
Киев обвинил Москву в "паспортной" оккупации Донбасса
  • 25.04 20:23
  • 2
В Генштабе рассказали о ракетах на кораблях системы ПРО США у границ России
  • 25.04 20:22
  • 4
В США рассказали о проблемах "Арматы"
  • 25.04 20:18
  • 30
Проблемы российской ПВО окружают молчанием
  • 25.04 20:11
  • 7
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 25.04 20:05
  • 1
"Надежных антиторпед ни у кого не было"