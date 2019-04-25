В Госдуме назвали угрозы Хантсмана проявлением агрессивной внешней политики

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Заявления американского посла Джона Хантсмана непозволительны для современных международных отношений и демонстрируют агрессивный характер внешней политики США, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее посол США в РФ Джон Хантсман напомнил России о двух авианосцах США, находящихся в Средиземном море, заявив, эти корабли помогут указать России на необходимость "прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру". Авианосцы USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis 23 апреля начали двойную операцию в Средиземном море. Как отмечается на сайте ВМФ США, с 2016 года это первый раз, когда два американских авианосца проводят операции в Средиземноморье в одно и тоже время.

"Заявления, подобные тем, что делает посол Хантсман, непозволительны для современных международных отношений и демонстрируют агрессивный характер американской внешней политики. Для нашей страны развертывание НАТОвских баз и группировок по периметру российских границ, безусловно, является серьезным сигналом, на который мы будем адекватно реагировать. Но угрожать России оружием - явно бесперспективный и даже небезопасный путь", - заявил Железняк журналистам.

Политик подчеркнул, что "дестабилизирующую деятельность" по всему миру, которую американский посол приписывает России, ведут именно США.

"На счету Вашингтона десятки госпереворотов в разных регионах мира, военные провокации, бомбардировки суверенных стран, экономические блокады, выход из международных договоров, торговые войны, кибератаки и другие методы недобросовестной конкуренции. Попытки США обвинить во всех смертных грехах нашу страну продолжаются постоянно. Цель этих информационных атак абсолютно прозрачна – найти повод для усиления американского военного присутствия в мире, чтобы таким образом держать в страхе страны, не желающие быть в подчинении Вашингтона", - сказал он.

Железняк также подчеркнул, что в случае с Россией подобные методы не работают, в связи с чем "остается только сожалеть, что в США этого до сих пор не поняли".