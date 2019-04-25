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25.04.2019
WarSpot

Индонезия закупает российские амфибии

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Источник изображения: warspot.ru

Морская пехота Индонезии получит новые амфибийные бронетранспортёры. Вчера, 23 апреля, пресс-служба Минобороны Индонезии сообщила о том, что военное ведомство и "Рособоронэкспорт" подписали контракт на поставку 22 БМП-3Ф и 21 БТ-3Ф.

Общая стоимость сделки оценивается в $175,2 млн. Таким образом, дополнительная партия из 22 БМП-3Ф обошлась Индонезии в $108 млн, а закупка 21 БТ-3Ф — в $67,2 млн. Согласно пресс-релизу Минобороны Индонезии, закупка финансируется "за счёт иностранных займов".

Подписание контракта.

Источник изображения: kemhan.go.id

Бронетранспортёр БТ-3Ф представляет собой плавающую гусеничную бронированную машину. По словам разработчиков, БТ-3Ф создавался с целью повышения мобильности и защищённости подразделений морской пехоты и сухопутных войск. На крыше бронетранспортёра может устанавливаться дистанционно управляемый боевой модуль с пулемётом калибра 7,62, 12,7 или 14,5 мм, а также 40-мм автоматическим гранатомётом.

БТ-3Ф может вмещать около 14 человек. Тракторная компания "ВгТЗ", более известная как Волгоградский тракторный завод, разработала БТ-3Ф в инициативном порядке для замены морально устаревших бронетранспортёров МТ-ЛБ, спроектированных Харьковским тракторным заводом ещё в 60-е годы.

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Страны
Индонезия
Россия
Продукция
БМП-3
БМП-3Ф
БТ-3Ф
МТ-ЛБ
Компании
ВГТЗ
РОЭ
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