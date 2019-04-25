Авианаводчики получат новую боевую машину
Источник изображения: vpk-news.ru
Российский специалисты, которые выполняют наводку ударной авиации, получат новую военную технику.
Боевые автомобили авианаводчика (БОМАН) разработаны для обнаружения объектов противника, а также управления самолетами и вертолетами над полем боя на базе бронеавтомобиля "Тигр".
Борт БОМАН оснащен мощной радиостанцией, лазерным целеуказателем, тепловизором, дальномером и терминалами автоматизированной системы управления. Таким образом, автомобиль фактически представляет собой авиационный диспетчерский пункт на колесах.
Первые образцы машин уже отправили в Сирию для проведения испытаний.
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