Авианаводчики получат новую боевую машину

Российский специалисты, которые выполняют наводку ударной авиации, получат новую военную технику.

Боевые автомобили авианаводчика (БОМАН) разработаны для обнаружения объектов противника, а также управления самолетами и вертолетами над полем боя на базе бронеавтомобиля "Тигр".

Борт БОМАН оснащен мощной радиостанцией, лазерным целеуказателем, тепловизором, дальномером и терминалами автоматизированной системы управления. Таким образом, автомобиль фактически представляет собой авиационный диспетчерский пункт на колесах.

Первые образцы машин уже отправили в Сирию для проведения испытаний.