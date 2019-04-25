Патрушев: На Венесуэлу оказывают гибридное воздействие извне

Венесуэла пополнила список стран, ставших жертвой гибридного воздействия извне. Об этом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил в ходе выступления на Конференции по международной безопасности в Москве.

По его словам, эта стратегия предполагает экономическое и политическое давление в обход решений ООН и норм международного права. Кроме того, в рамках внешнего гибридного воздействия в стране происходят провоцируемые и руководимые извне массовые протесты, существует угроза военного вторжения, покушения на высшее политическое руководство, массированная агрессивная пропаганда.

Массовые протесты в Венесуэле против действующего президента страны Николаса Мадуро начались в январе этого года. Вскоре после начала беспорядков спикер парламента Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Некоторые страны, в числе которых США и ряд государств Европы, признали его президентом Венесуэлы. В российском МИД заявили, что попытки США создать альтернативные правительственные структуры в Венесуэле представляют собой посягательство на суверенитет страны.