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25.04.2019
Российская газета

Патрушев призвал мобилизовать силы для защиты от опасных технологий

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Источник изображения: Сергей Карпухин/ТАСС

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал мобилизовать международные силы, чтобы предотвратить использование новых технологий для подрыва национальной и международной безопасности.

Об этом он заявил, выступая на Конференции по международной безопасности в Москве.

Он отметил, что научно-технический прогресс позволяет создать средства нападения с использованием информационных технологий, искусственного интеллекта, генетики и синтетической биологии. "Зачастую они не менее смертоносны, чем оружие массового уничтожения", - заявил Патрушев.

По его словам, эта сфера испытывает нехватку международно-правового регулирования. Патрушев отметил целесообразность мобилизации сил мирового сообщества, в том числе ООН, для выработки нормативной базы, предотвращающей использование новых технологий для подрыва безопасности. "Россия готова принимать активное участие в этом процессе", - сказал он.

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Патрушев Николай
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