Войти
25.04.2019
Военное обозрение

Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" закончил испытания

706
0
+5

Концерн "Росэнергоатом" завершил комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке "Академик Ломоносов". Испытания завершились успешно, сообщает пресс-служба концерна.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно распространенному концерном пресс-релизу, обе реакторные установки плавучего энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" были успешно выведены на полную мощность и подтвердили устойчивую работу основного и вспомогательного оборудования ПЭБ. По результатам испытаний будет оформлен акт государственной комиссии по приемке ПЭБ в эксплуатацию.

В дальнейшем "Академик Ломоносов" в период летней навигации этого года планируют отбуксировать в порт Певека Чукотского автономного округа, где он заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. В порту в настоящее время ведутся работы по сооружению береговых и гидротехнических сооружений для атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), в состав которой и войдет плавучий энергоблок. Планируется, что первые киловатты ПАТЭС выдаст в декабре 2019 года.

Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Одна плавучая атомная теплоэлектростанция может обеспечить электроэнергией город с населением в 100 тысяч человек.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Росэнергоатом
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ
Похожие новости
18.05.2015
А ледоколы подождут...
09.06.2011
"Росатом" выделяет зарубежные проекты
15.02.2011
Все-таки не так срочно
13.11.2010
Росатом проведет процедуры закупок на сумму более 380 000 000 рублей в рамках Форума поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2010»
18.10.2010
Утверждена программа Форума поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2010»
16.08.2006
Балтийский завод произведет теплообменные аппараты для двух российских АЭС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.04 22:14
  • 29
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 25.04 22:07
  • 8
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 25.04 21:39
  • 2
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч
  • 25.04 21:20
  • 234
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.04 21:05
  • 8
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 25.04 20:55
  • 4
Роскосмос рассчитывает, что самолет Ил-96-500Т создадут в заявленные сроки
  • 25.04 20:41
  • 1
МиГ-31 в 2017 году был по ошибке сбит ракетой Р-33 с другого истребителя
  • 25.04 20:38
  • 1
Если Су-57 "не соответствует" 5 поколению, проверим на соответствие индийские лекарства
  • 25.04 20:33
  • 3
Киев вышел из договора о неразглашении секретов советских изобретений
  • 25.04 20:31
  • 1
Киев обвинил Москву в "паспортной" оккупации Донбасса
  • 25.04 20:23
  • 2
В Генштабе рассказали о ракетах на кораблях системы ПРО США у границ России
  • 25.04 20:22
  • 4
В США рассказали о проблемах "Арматы"
  • 25.04 20:18
  • 30
Проблемы российской ПВО окружают молчанием
  • 25.04 20:11
  • 7
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 25.04 20:05
  • 1
"Надежных антиторпед ни у кого не было"