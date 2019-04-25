Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" закончил испытания

Концерн "Росэнергоатом" завершил комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке "Академик Ломоносов". Испытания завершились успешно, сообщает пресс-служба концерна.

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Согласно распространенному концерном пресс-релизу, обе реакторные установки плавучего энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" были успешно выведены на полную мощность и подтвердили устойчивую работу основного и вспомогательного оборудования ПЭБ. По результатам испытаний будет оформлен акт государственной комиссии по приемке ПЭБ в эксплуатацию.

В дальнейшем "Академик Ломоносов" в период летней навигации этого года планируют отбуксировать в порт Певека Чукотского автономного округа, где он заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. В порту в настоящее время ведутся работы по сооружению береговых и гидротехнических сооружений для атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), в состав которой и войдет плавучий энергоблок. Планируется, что первые киловатты ПАТЭС выдаст в декабре 2019 года.

Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Одна плавучая атомная теплоэлектростанция может обеспечить электроэнергией город с населением в 100 тысяч человек.