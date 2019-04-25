Шойгу предупредил об асимметричных ответах России на действия НАТО

Россия будет принимать меры, в том числе асимметричные, в ответ на действия стран-членов Североатлантического альянса у российских границ. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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Выступая на конференции по безопасности, проходящей в эти дни в Москве, глава российского оборонного ведомства в частности заявил, что в западных странах стремление представить Россию в качестве основной угрозы стало основной политикой НАТО.

В основе политики альянса лежит принцип "сам придумал - сам в это и поверил", "то есть сами придумали российскую угрозу - сами себя ею и пугают"

отметил Шойгу, добавив, что все действия НАТО, которые они предпринимают якобы для устранения "российской угрозы", не только не убирают мнимую угрозу, а наоборот - ведут к росту напряженности и требуют адекватного реагирования с российской стороны.

Российский министр обороны предостерег страны альянса от дальнейших действий по нагнетанию напряженности на российских рубежах и предупредил, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.

Ранее заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что НАТО и США используют заявления о "российской угрозе" в качестве оправдания своих агрессивных действий против России.

Вашингтон и государства альянса постоянно выступают с заявлениями о "российской угрозе" и повторяют их как заклинание, как мантру. Эти штампы используют, в первую очередь, наши европейские партнеры

подчеркнул Фомин в преддверии Московской конференции по безопасности.