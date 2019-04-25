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25.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Индонезия отказалась от украинского оружия в пользу российского

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Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org

Морская пехота Индонезии отказалась от военной техники украинского производства в пользу российского, сообщили в индонезийском оборонном ведомстве.

"С приобретением новой партии российских БМП-3Ф и БТ-3Ф ранее широко обсуждавшийся вопрос закупки около 50 единиц украинских бронетранспортеров БТР-4 окончательно закрыт", – сообщил ТАСС источник.

По его словам, украинские БТР не устроили морскую пехоту по показателям мореходности и надежности ходовой части и боевого модуля.

Также отмечается, что Индонезия не будет продолжать закупки украинских снарядов для БМП-3Ф.

"В 2017-2018 годах Украина поставила Индонезии две партии 100-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов для БМП-3Ф, однако их показатели боевой эффективности не соответствуют поставленным параметрам. Скорее всего, закупка этих боеприпасов прекратится", – отметил собеседник.

Ранее Россия и Индонезия договорились о поставке бронемашин для пехоты БМП-3Ф и плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф. Обе стороны подписали контракт на поставку техники.

По информации индонезийского издания Kemhan, корпус морской пехоты Индонезии получит 22 единицы БМП-3Ф за 108 млн долларов и 21 БТ-3Ф за 67,2 млн долларов.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Индонезия
Россия
Украина
Продукция
БМП-3
БМП-3Ф
БТ-3Ф
БТР-4
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