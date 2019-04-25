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25.04.2019
ТАСС

Шойгу заявил, что конфликт в Ливии входит в новую фазу

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Флаг Ливии
Флаг Ливии.
Источник изображения: gazeta.ru

Глава Минобороны РФ отметил, что в мире активизируются замороженные конфликты, создаются новые очаги потенциального вооруженного противостояния

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Конфликтный потенциал накапливается в различных регионах мира, в частности входит в новую фазу конфликт в Ливии. Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

По словам Шойгу, в мире активизируются замороженные конфликты, создаются новые очаги потенциального вооруженного противостояния, многие инициируются извне. "Продолжаются боевые действия в Йемене. В новую фазу входит конфликт в Ливии. Сохраняется напряженность в Сирии и Ираке. В Африке нарастает активность террористических группировок. Западная часть этого континента лидирует по количеству захватов судов пиратами", - отметил он.

Министр добавил, что все чаще делаются шаги по неоколониальному вмешательству во внутренние дела суверенных государств.

Глава ведомства отметил, что зоны нестабильности расширяются в приграничных с Афганистаном районах. "В Юго-Восточной Азии - под вывеской формирования новой системы безопасности в так называемом Индо-Тихоокеанском регионе - предпринимаются попытки сдержать взаимодействие стран за счет создания новых разделительных линий", - заявил Шойгу.

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23-25 апреля. В ее повестке отражены наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. В ней принимают участие министры обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более ста стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Афганистан
Ирак
Йемен
Ливия
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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