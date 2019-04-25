Шойгу заявил, что США официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО

При этом глава Минобороны РФ отметил, что американские партнеры этот тезис категорически отрицали

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Соединенные штаты официально закрепили в концептуальных документах антироссийскую направленность своей системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу на VIII Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что выход США из Договора по ПРО показал, что развитие данной сферы направлено на сдерживание России и Китая.

"Наши партнеры в ходе многочисленных переговоров этот тезис категорически отрицали. Однако в концептуальных документах Соединенные Штаты официально закрепили антироссийскую направленность работ в сфере ПРО", - сказал Шойгу.

Министр также отметил, что часть американских объектов противоракетной обороны развернуты за пределами территории США. Таким образом на них перекладывается часть задач по защите континентальной части США от удара баллистических ракет. "По сути, их союзники становятся заложниками авантюрных решений Вашингтона в сфере безопасности", - сказал он.

Россия и ее обязательства

Россия своевременно и в полном объеме выполняет обязательства по ограничению вооружений, заявил Сергей Шойгу.

"С российской стороны все обязательства по срокам и параметрам ограничений вооружений, а также по контролю за их соблюдением выполняются своевременно и в полном объеме", - подчеркнул он.

Однако, как отметил министр обороны РФ, сегодня мы можем наблюдать деградацию правовой базы международных отношений. "Ряд принципиальных договоренностей в сфере контроля над вооружениями и ядерного нераспространения прекращается в явочном порядке", - отметил Шойгу.

В частности, не реализуются Договор об ограничении систем противоракетной обороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Эта же участь грозит Договору о СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

VIII Московская конференция по международной безопасности пройдет 23-25 апреля. В ее повестке будут наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. Ожидается участие в ней министров обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более ста стран.