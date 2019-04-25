Появились первые фото носителя "Посейдонов"

Опубликована первая фотография атомной подводной лодки "Белгород", спущенной на воду в Северодвинске.

- Сколько согласований прошел этот снимок, неизвестно... - говорится в комментарии к фото. Во время прошедшей на "Севмаше" церемонии журналистам было запрещено снимать подлодку из соображений секретности.

После завершения испытаний АПЛ "Белгород" станет первым носителем подводных беспилотников "Посейдон" - в западной прессе их уже окрестили "торпедами Апокалипсиса". Роботизированные подлодки с ядерной энергетической установкой и неограниченной дальностью плавания могут быстро и незаметно доставить термоядерный заряд мегатонного класса в любую точку мирового океана: хоть к стратегической военно-морской базе, хоть под авианосную ударную группировку. Скорость "Посейдона" под водой 100 узлов, глубина погружения 1000 метров.

Подлодка "Белгород" - перестроенный ракетный крейсер проекта "Антей". Вместо пусковых шахт в корпус субмарины вварили новые отсеки для работы с глубоководными аппаратами, отчего длина корабля возросла до 184 метров, "Белгород" стал самой длинной подлодкой в мире. Все ее характеристики засекречены, на церемонии спуска на воду винтовая группа была закрыта чехлами. Известно, что на верхней палубе АПЛ сможет перевощить блочные ядерные реакторы - блоки питания сети датчиков "Шельф", а стыковочный узел "Посейдона" находится в днище, чтобы ношу подлодки нельзя было разглядеть ни с причала, ни из космоса.

Совместные испытания "Булгорода" и "Посейдона" продлятся два года. Прием всей системы на вооружение ВМФ России запланирован на конец 2020 - начало 20201 годов.

Антон Валагин