СВ Индии намерены срочно приобрести российские вооружения и боеприпасы

ЦАМТО, 24 апреля. Командование СВ Индии ведет активные переговоры с Россией о приобретении различных вооружений и боеприпасов для восполнения имеющегося дефицита ВиВТ и обеспечения боеготовности войск, размещенных вдоль границы с Пакистаном.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на официальные источники, СВ Индии намерены приобрести пусковые установки и ракеты комплекса 9К338 "Игла-С", 300-мм реактивные снаряды для РСЗО "Смерч" и 125-мм танковые выстрелы 3ВБМ17 "Манго" для танков Т-90С.

По данным источников издания в войсках, ожидается, что оборудование и боеприпасы будут приобретены непосредственно Сухопутными войсками в категории "экстренные закупки", благодаря делегированным в ноябре 2018 года командованиям видов ВС финансовым полномочиям направлять до 5 млрд. рупий для удовлетворения острых потребностей. Закупки, производимые в этой категории, не требуют одобрения возглавляемого главой военного ведомства Совета по оборонным закупкам Минобороны.

В ноябре 2018 года Министерство обороны одобрило пятикратное увеличение лимита закупок видами Вооруженных сил – до 5 млрд. рупий (71,8 млн. долл.).

По словам источников, поставка боеприпасов будет произведена в рамках нескольких контрактов. Точное количество и общая стоимость лотов все еще согласовываются Нью-Дели и Москвой.

Некоторые подробности доступны только в отношении предполагаемой закупки ПЗРК "Игла-С". Данная система была включена в перечень для приобретения в ноябре 2018 года по итогам сравнительных испытаний с предложенным Saab RBS-70NG и группой MBDA ПЗРК "Мистраль". На тот период источники сообщали Jane's, что Министерство обороны готово заключить с АО "Рособоронэкспорт" контракт стоимостью 1,5 млрд. долл. на поставку 5175 ракет и 800 пусковых установок "Игла-С". Россия предложила самую низкую цену на поставку ПЗРК "Игла-С", а также предложила модифицировать пусковые установки, применяющихся в системах "Игла-М".

СВ Индии сталкиваются с нехваткой боеприпасов на протяжении нескольких лет. По заявлениям ответственных должностных лиц, имеющихся запасов не хватит на 10 дней активных боевых действий (как того требуют решения правительства Индии). В июле 2017 года индийское аудиторское агентство CAG (Comptroller and Auditor General) выявило, что складские запасы 121 из 152 типов боеприпасов (около 80% запасов) ниже "минимально допустимого уровня, утвержденного МО Индии", а запасы 61 типа боеприпасов "существенно ниже".