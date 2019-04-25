Более 4 тыс. современных комплектов экипировки получили войска ВВО

ЦАМТО, 24 апреля. Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа продолжают осваивать современные образцы боевой экипировки "Ратник". В войска округа поступило более 1,6 тыс. таких комплектов.

Также на вооружение подразделений поступило около 1,2 тыс. специальных штурмовых комплектов, включающих в свой состав гибкие противоосколочные модули, противопульные бронепанели, амортизаторы боковые и спинной нижний, ЗИП, сумку транспортную.

Для водителей бронемашин поступило более 1,2 тыс. средств индивидуальной бронезащиты "Ратник-3К", которые позволяют защитить экипажи от воздействия открытого огня и сопутствующих высоких температур, осколков, образующихся в обитаемом отсеке в случае попадания снаряда в боевую машину, а также защиты локтевых и коленных суставов от разного рода механических повреждений.

Помимо этого, в подразделения специального назначения и разведки поступила крупная партия (около тысячи единиц) пистолетов Ярыгина, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.