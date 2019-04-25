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25.04.2019
Военно-промышленный курьер

Турецкие "Тигры" и "Леопарды" будут показаны на выставке IDEF-2019

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турецкая боевая машина Тигр-10 (Kaplan 10) на гусеничном ходу, разработанная в рамках проекта вооруженных боевых платформ, и представленная в качестве "истребителя танков нового поколения", будет впервые продемонстрирована на 14-ой Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019.

Выставка будет проходить в Турции с 30 апреля по 3 мая 2019 года. Проект был инициирован представителями Командования сухопутных сил Турции. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajans, Тигр-10, вместе с другой машиной Леопард 44 (Pars 44), разработанной в рамках того же проекта, в скором времени завершит прохождение испытаний и начнет поступать на вооружение.

Для оснащения машины ПТУР Корнет-Э российского производства, стоящего на вооружении в Турции, а также ракетами, которые будут разработаны в рамках проекта противотанковых вооружений средней дальности, планируется создание ее модификаций собственными силами оборонной промышленности страны. 

Часть гусеничных машин будет вооружена российскими ПТУР, а часть - турецкими. Планируется, что перспективные боевые платформы Тигр и Леопард завершат испытания и начнут поступать на вооружение турецкой армии уже в течение года.

 

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Страны
Россия
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Корнет
Корнет-Э
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