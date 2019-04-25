"Сигнал России": посол США пригрозил авианосцами

Авианосцы в Средиземном море испугают Россию, считает посол США

Авианосцы ВМС США в Средиземном море - сигнал для России, чтобы она "прислушалась к международному сообществу", заявил американский посол в Москве Джон Хантсман. По словам дипломата, власти РФ "должны прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру". Авианосная ударная группа с двумя атомными кораблями "Линкольн" и "Стеннис" начала операции в Средиземноморье накануне.

Авианосная ударная группа (АУГ) Военно-морских сил США в Средиземном море - это сигнал, который Россия должна услышать. Об этом заявил посол США в Москве Джон Хантсман, передает НСН со ссылкой на пресс-релиз Шестого флота ВМС США.

"Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощными оборонительными системами этих кораблей демонстрируют РФ, что если она вправду стремится к улучшению отношений с США, то она должна прекратить дестабилизировать мир", - заявил дипломат.

По словам Хантсмана, 200 тыс. т "дипломатии", курсирующие по Средиземному морю, - это "дипломатия, говорящая сама за себя" и не требующая дополнений. АУГ начала свои операции в Средиземноморье накануне, 23 апреля. В нее, помимо восьми кораблей сопровождения, входят два атомных авианосца - USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis. Кроме того, в регион переброшены 130 самолетов и порядка 9 тыс. американских морских пехотинцев.

Американские авианосцы - грозная сила, однако и флагманы США вполне уязвимы. 27 марта издание USNI News сообщило, что ядерный авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался во время ходовых испытаний.

Отмечается, что неисправности были обнаружены в работе паровых турбин авианосца. Подчеркивается, что ядерная силовая установка корабля в ремонте не нуждается. По данным портала, из-за технической неисправности корабль будет передан американским военным не раньше октября нынешнего года - на три месяца позже ранее запланированного срока.

В настоящий момент авианосец является небоеготовым.

В июне прошлого года The National Interest сообщил, что авианосцам ВМС США классов "Нимиц" и "Форд" лучше не приближаться к Калининградской области России, поскольку в случае военного конфликта эти корабли будут крайне уязвимы.

Атомные авианосцы неповоротливы и оказываются легкой мишенью для огня российского зенитного комплекса "Бастион" и противокорабельных ракет П-800 "Оникс", отмечается в публикации. Если с берега будет нанесен удар, то цели будут с весьма высокой вероятностью поражены. Авианосцы США, сообщает NI, довольно ограничены по своим возможностям на театре военных действий в Европе -

«Нимицу» и «Форду» угрожают не только береговые ракетные батареи, но и российские корабли, оснащенные радиолокационными системами и мощным противолодочным оружием.

Тем не менее, Business Insider сообщает со ссылкой на слова начальника штаба ВМС США адмирала Джона Ричардсона, что американские авианосцы в обозримом будущем станут более жизнеспособными и менее уязвимыми, .

Он выступил перед экипажем новейшего авианосца "Джеральд Форд". Адмирал отметил, что американские авианосцы - самая мощная военно-морская сила. Вместе с тем, ведется работа c целью приспособиться к новым угрозам, исходящих от таких соперников, как Россия и Китай.

Ричардсон отметил, что системы противников "становятся более способными". По его словам, главное - это создание высокоточного оружия большой дальности, будь то баллистические ракеты наземного базирования, или крылатые ракеты береговой охраны.

"Мы говорим об электромагнитном оружии, лазерах с высокой энергией, очень эффективных радарах", - сказал адмирал.

Например, ранее китайские СМИ писали о баллистической ракете КНР DF-26, которую назвали "убийцей авианосцев". В материалах отмечалось, что эти ракеты должны дать "четкий сигнал" США.

Штаты наращивают свою военную активность не только в Средиземном море, но и у самых границ России - в Черном море. Россия однозначно негативно относится к усилению активности НАТО у своих ворот, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ФАН.

"Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность", - заявил Грушко.

По словам замминистра иностранных дел РФ, Москва примет все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с избыточной активностью НАТО в регионе, и пообещал реагировать на усиление активности НАТО в Черном море.

Иван Апулеев