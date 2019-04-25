Представлены данные об испытаниях украинского ПТРК "Барьер-В"

На Украине представлены данные о проведении испытаний противотанкового комплекса. Данные предоставляет пресс-служба концерна Укроборонпром. На самом деле, речь идёт об испытаниях, которые были проведены на территории Украины ещё прошлой осенью, однако видео размещается пресс-службой концерна только сейчас.

Источник изображения: topwar.ru

Испытывались ударные возможности вертолёта Ми-8МСБ. По словам генерального директора концерна Павла Букина, который посетил запорожский "Мотор Сич", в первую очередь испытывались гиростабилизирующие платформы с каналом управления ракетой "Барьер" ("Барьер-В").

В первую очередь планируется применять гиростабилизирующие платформы для нанесения ракетных ударов с борта вертолёта по бронетехнике, включая танки. Собственно, сам ПТРК "Барьер" был представлен ещё в 2005 году КБ "Луч". Дальность стрельбы составляет до 5 км, бронепробиваемость – 800 мм при вероятности поражения цели до 0,85.

В исполнении для вертолёта комплекс использует ракету Р-2В, максимальная дальность стрельбы которой в ходе упомянутых испытаний составила около 7,4 км.

Ракетные комплексы "Барьер" сегодня стоят на вооружении армий Украины и Казахстана. При этом у казахстанских ВВС – корабельно-катерная версия этого противотанкового комплекса - "Барьер-ВК".

Также "Укроборонпром" сообщает о разработке специалистами Изюмского приборостроительного завода оптико-прицельной станции нового поколения ОПСН-И. Из заявления пресс-службы:

ОПСН-И оснащена мощной оптикой, тепловизором, лазерным каналом управления и дальномером, что позволяет обнаруживать цели и наводить на них высокоточное вооружение. При разработке этой станции специалисты предприятия руководствовались стандартами НАТО и объединили передовые украинские и западные разработки, сделав ОПСН-И универсальной.