Китай выразил США протест за поставки оружия Тайваню

Китай выразил протест Соединенным Штатам за планируемые поставки оружия Тайваню. Об этом сообщило министерство иностранных дел КНР.

По предварительным данным, речь идет о контракте на сумму в $500 млн. Китайские власти направили Вашингтону серьезное представление.

Как напоминает "Газета.ru", Пекин считает Тайвань частью Китая и выступает за прекращение всех оружейных поставок острову.

18 марта минобороны Китая выразило решительный протест в связи с принятием закона об укреплении сотрудничества США и Тайваня, который подписал американский президент Дональд Трамп.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году. Тогда потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши покинули коммунистический Китай. Неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через НПО.

3 августа стало известно, что китайские власти выступают категорически против планов США по усилению военных контактов с Тайванем. Любые попытки Тайбэя взаимодействовать с Вашингтоном в обход Пекина приведут к еще большему осложнению отношений, предупредили в КНР.