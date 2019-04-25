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25.04.2019
ТАСС

СМИ: в США разрабатывают средства для защиты космических кораблей от радиации

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Космиеский грузовик SpaceX Dragon приближается к МКС
Космиеский грузовик SpaceX Dragon приближается к МКС.
Источник изображения: В© NASA,

По данным портала Space.com, разработчики из Университета Дрейка в штате Айова предлагают использовать мощное магнитное поле для защиты от высокоэнергетических частиц

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Магнитное поле сможет защитить астронавтов при длительных космических полетах на Марс. Такую гипотезу выдвинула группа студентов Университета Дрейка в штате Айова, которые представили на ежегодном заседании Американского физического общества свою разработку - магнито-ионизационный щит корабля для межпланетных путешествий (Magneto-Ionization Spacecraft Shield for Interplanetary Travel - MISSFIT).

Как сообщил во вторник интернет-портал Space.com, разработчики предлагают использовать мощное магнитное поле для защиты от высокоэнергетических частиц. Они исходят из того, что корабль для марсианской экспедиции будет иметь цилиндрическую форму, будет вращаться для того, чтобы создать искусственную гравитацию, а в торцах корабля-цилиндра будут расположены сверхпроводящие магниты. Энергия на них будет подаваться с бортового ядерного реактора. В магнитном поле поток высокоэнергетических частиц будет отклоняться к расположенным в торцах корабля двум шарообразным конструкциям из прочной ткани с ионизированным газом, где частицы потеряют свою энергию, как это происходит в атмосфере Земли.

Разработчики этой концепции пока не знают, насколько мощными должны быть сверхпроводящие магниты, но надеются, что для их питания будет достаточно мощности ядерного реактора. "Разработка этого проекта потребует многолетних усилий", - заявила в интервью одна из его участниц Лориен Макинэлти. По ее словам, для защиты астронавтов будет предусмотрены и пассивные меры - специальная ткань для защиты от радиации. "Сейчас мы подвергаем воздействию радиации различные образцы, - пояснила она. - Затем мы проведем оценку того, сколько частиц проникает через этот защитный слой".

По оценкам экспертов NASA, радиация представляет наибольшую угрозу для здоровья астронавтов при длительных полетах. Основываясь на данных, собранных в 2011-2012 годах автоматической лабораторией Mars Science Laboratory, они пришли к выводу, что доза радиации, которую могут получить члены марсианской экспедиции, оценивается в 0,66 зиверта.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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