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25.04.2019
Военное обозрение

Рассказано об особенностях двигателей первого и второго этапов для Су-57

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Подтверждена информация о запуске в серийное производство АЛ-41Ф-1. Соответствующие данные были опубликованы в специальной презентации компанией-разработчиком – ОКБ им.А.М.Люльки.

Источник изображения: topwar.ru

АЛ-41Ф-1 является двигателем первой очереди для отечественных истребителей 5-го поколения Су-57. В октябре прошлого года двигатель получил литеру О1, которая говорит о готовности к выходу в серию.

На сегодняшний день в России собрано 38 таких двигателей. 30 силовых установок созданы непосредственно для лётных испытаний истребителей пятого поколения С-57. Об этом сообщает ТАСС.

Работа двигателя, как отмечают в ОКБ, впервые в России основывается на полностью цифровой системе автоматического управления. Нередко её называют системой с элементами искусственного интеллекта. Эта же система уже послужила основой для разработки двигателей Су-57 второй очереди (второго этапа).

Разработчики дополнительно сообщают об особенностях и преимуществах АЛ-41Ф-1. К таким преимуществам отнесена плазменная бескислородная система розжига (ПБСР) камер сгорания (как основной, так и форсажной). В итоге самолёт получает дополнительные возможности как в маневренности, так и в тяговооружённости. Система работы двигателя вносит вклад в малую заметность самолёта.

Ранее к двигателям первого этапа претензии предъявили в Индии, заявляя, что АЛ-41Ф-1 не делают Су-57 самолётом пятого поколения. В том числе из-за этого Индия приостановила своё участие в проекте FGFA (совместное с нашей страной производство истребителя пятого поколения).

Российские разработчики отмечают, что активно ведётся работа над двигателем второго этапа, основная особенность которого – полёт на сверхзвуке без форсажа, а также упомянутое развитие полностью цифровой системы управления.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Проекты
AI
Истребитель 5 поколения
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