В Индии заговорили о необходимости покупки ПЗРК "Верба" у России

Индийские СМИ сообщают о готовности к приобретению вооружёнными силами страны боеприпасов и средств вооружения у Российской Федерации. В частности, заявлено о том, что контакты заключаются между индийской армией и российскими поставщиками напрямую – без обсуждения в профильных группах министерства обороны. Это стало возможно благодаря внесению изменений в индийское законодательство, после которых армия получила более широкие полномочия по заказу тех или иных вооружений и боеприпасов.

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О каком заказе у России идёт речь?

Заявлено, что ВС Индии собираются закупить у России крупную партию 125-мм бронебойных снарядов для танков Т-90С. Кроме того, будут закуплены реактивные снаряды к РСЗО "Смерч", а также ПЗРК "Игла-С" (как сами комплексы, так и партия ракет к ним).

В индийских вооружённых силах пояснили заинтересованность в таких закупках в связи с необходимостью "укреплять границу с Пакистаном, откуда исходит прямая военная угроза".

Между тем, индийские эксперты в очередной раз раскритиковали военных за выбор вооружений. В частности, говорится о том, что если заключать контракт с Россией на поставки ПЗРК, то - на закупку комплексов "Верба", а не "Игла-С". В Индии отмечают, что "Верба" - современный эффективный комплекс, который способен поражать не только авиацию противника в условиях применения ложных тепловых помех, но и осуществлять перехват крылатых ракет с высокой вероятностью.

Из комментария:

"Верба" поражает цель на высотах, превосходящих высоты поражения "Иглой-С" более чем на тысячу метров.

Нужно отметить, что на сегодняшний день ПЗРК "Верба" стоят на вооружении армий только двух стран мира. Помимо России это Армения.