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25.04.2019
Интерфакс-АВН

Не имеющий мировых аналогов противоторпедный комплекс создан в России - главный конструктор

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Пакет-Э/НК
Антиторпеда (АТ) комплекса «Пакет-Э/НК».
Источник изображения: http://arsenal-otechestva.ru/

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские инженеры создали и успешно испытали уникальный противоторпедный комплекс "Пакет-Э/НК", сообщил главный конструктор ГНПП "Регион" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Константин Дробот.

"Первое назначение нашего комплекса - это непосредственно уничтожение атакующих корабль подводных лодок. А второе предназначение - защита корабля от торпедных атак", - заявил К.Дробот в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

Рассказывая об уникальных особенностях комплекса "Пакет-Э/НК", главный конструктор ГНПП "Регион" отметил, что "главным новшеством стало автоматизированное решение задач противоторпедной защиты".

"Система самостоятельно обнаруживает атакующую торпеду, производит расчеты, дает целеуказание и производит пуск. От командира требуется лишь разрешение на применение оружия. (...) Еще одна особенность нашего комплекса - возможность замены программного обеспечения без разборки изделия. Это позволит наращивать возможности торпеды, даже если она была произведена несколько лет назад", - сообщил К.Дробот.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Регион ГНПП
Проекты
Робот
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