На Камчатке корабли ТОФ атаковали "иностранную" субмарину

На Камчатке корабельная поисково-ударная группа в рамках контрольной проверки по итогам зимнего обучения атаковала субмарину условного противника.

В состав группы вошли малые противолодочные корабли (МПК) "Усть-Ильимск" и "Советская Гавань", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

МПК выследили подлодку при поддержке противолодочных самолетов Ил-38. Обменявшись данными и установив координаты субмарины, они атаковали ее двумя торпедами.

Также во время тренировки экипажи "Советской Гавани" и "Усть-Ильимска" отработали задачи по плаванию в узком пространстве и многое другое.

Юлия Гарднер