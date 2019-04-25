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25.04.2019
Российская газета

На Камчатке корабли ТОФ атаковали "иностранную" субмарину

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Источник изображения: Пресс-служба ВВО

На Камчатке корабельная поисково-ударная группа в рамках контрольной проверки по итогам зимнего обучения атаковала субмарину условного противника.

В состав группы вошли малые противолодочные корабли (МПК) "Усть-Ильимск" и "Советская Гавань", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

МПК выследили подлодку при поддержке противолодочных самолетов Ил-38. Обменявшись данными и установив координаты субмарины, они атаковали ее двумя торпедами.

Также во время тренировки экипажи "Советской Гавани" и "Усть-Ильимска" отработали задачи по плаванию в узком пространстве и многое другое.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-38
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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