Все строевые вертолеты Ми-35М получили комплекс бортовой обороны "Витебск"

Вертолеты в настоящее время уже успешно решают боевые задачи

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Специалисты Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля (МВЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") дооснастили бортовыми комплексами обороны (БКО) "Витебск" все транспортно-штурмовые вертолеты Ми-35М, стоящие на вооружении в ВС России. Это следует из материалов МВЗ, копия которых имеется в распоряжении ТАСС.

"В результате проделанной работы все вертолеты типа Ми-35М были оборудованы бортовым комплексом обороны "Витебск" и введены в боевой строй. В настоящее время они успешно решают боевые задачи, в том числе и за пределами Российской Федерации, обеспечивая интересы нашей страны в воздушном пространстве", - говорится в документе.

В материалах отмечается, что Управление вооружения Воздушно-космических сил (УВ ВКС) России поставило задачу по оборудованию вертолетов Ми-35М комплексом "Витебск" в 2016 году. "Оснащение БКО позволяет вертолетам армейской авиации данного типа применять их в ночных условиях и обеспечивать защитой от переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК)", - поясняются авторы работы.

В марте 2017 года Минобороны России сообщило, что до конца 2018 года планируется глубоко модернизировать БКО "Витебск" с учетом боевого опыта в Сирии и оснастить им вертолеты армейской авиации. Работу по модернизации вертолетов на МВЗ вели специалисты конструкторского бюро КБ-7. Из документов следует, что контракт по дооснащению вертолетов Ми-35М был полностью выполнен к сентябрю 2018 года.

Транспортно-боевые Ми-35М предназначены для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также транспортировки личного состава, эвакуации раненых, перевозки грузов и выполнения других задач. Вертолеты оснащены современным высокоточным оружием и способны выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.

Бортовой комплекс обороны "Витебск" (российский комплекс радиоэлектронной борьбы) разработан самарским ФГУП НИИ "Экран" для индивидуальной защиты самолетов и вертолетов от управляемых ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Защита осуществляется постановкой оптических и радиоэлектронных помех. Первые поставки комплекса "Витебск" в Минобороны начались в 2015 году.