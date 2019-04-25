Закладка больших десантных кораблей "Владимир Андреев" и "Василий Трушин"

23 апреля 2019 года на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде состоялась церемония закладки для ВМФ России одновременно двух больших десантных кораблей модифицированного проекта 11711 "Владимир Андреев" (заводской номер 303) и "Василий Трушин" (заводской номер 304).

Плакат с церемонии закладки на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России двух больших десантных кораблей модифицированного проекта 11711 "Владимир Андреев" (заводской номер 303) и "Василий Трушин" (заводской номер 304). Калининград, 23.04.2019 (с) Mil.Press FlotProm

Президент России Владимир Путин наблюдал за закладкой на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" через телемост из Санкт-Петербурга. Закладную доску большого десантного корабля (БДК) "Владимир Андреев" (заводской номер 303) установили заместитель Главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Закладную доску БДК "Василий Трушин" (заводской номер 304) установили командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов и генеральный директор ПСЗ "Янтарь" Эдуард Ефимов.

Несмотря на то, что оба корабя официально относятся к тому же проекту 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро", что и два построенных на ПСЗ "Янтарь" БДК "Иван Грен" (заводской номер 01301, строился 14 лет и был сдан ВМФ России 20 июня 2018 года) и "Пётр Моргунов" (заводской номер 0302, планируется в ближайшее время к выходу на заводские ходовые испытания), однако фактически они строятся по радикально переработанному проекту, существенно отличаясь архитектурой и имея, в частности, обширную полетную палубу для вертолетов в кормовой части. Президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов заявил журналисту Mil.Press FlotProm, что размерения новых кораблей увеличились и их водоизмещение возрастет до 7-8 тысяч тонн.

Сдача новых БДК намечена на 2023 и 2024 годы. Корабли получили названия в честь военачальников, руководивших десантными операциями на Тихом океане в период войны с Японией в 1945 году, из чего можно сделать вывод, что оба новых БДК предназначаются для Тихоокеанского флота.

Адмирал Владимир Александрович Андреев (1904-1994) в 1941-1943 годах являлся начальником штаба Черноморского флота, а с апреля 1943 года в чине вице-адмирала - командующим Северо-Тихоокеанской военной флотилией. В августе-сентябре 1945 года руководил операцией по высадке десантов и захвату Южного Сахалина и Курильских островов. В 1945-1946 годах являлся командующим Сахалинской военной флотилией. После войны занимал должности командующего 4-го ВМФ, первого заместителя начальника Главного штаба ВМФ, начальника Военно-Морской академии, начальника тыла ВМФ.

Генерал-майор Василий Прокофьевич Трушин (1899-1974) с октября 1939 года являлся командиром Хасанского сектора береговой обороны. С 1942 года командовал 14-й, а затем 13-й бригадами морской пехоты Тихоокеанского флота. Командуя 13-й бригадой морской пехоты, в августе 1945 года руководил десантной операцией по занятию Сейсина (Чжончжина) в Корее, за что был удостоен звания Героя Советского Союза.

Церемония закладки на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России двух больших десантных кораблей модифицированного проекта 11711 "Владимир Андреев" (заводской номер 303) и "Василий Трушин" (заводской номер 304). Калининград, 23.04.2019 (с) Mil.Press FlotProm

Церемония закладки на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России двух больших десантных кораблей модифицированного проекта 11711 "Владимир Андреев" (заводской номер 303) и "Василий Трушин" (заводской номер 304). Калининград, 23.04.2019 (с) Александр Полунин / sudostroenie.info

Закладные доски заложенных на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России двух больших десантных кораблей модифицированного проекта 11711 "Владимир Андреев" (заводской номер 303) и "Василий Трушин" (заводской номер 304). Калининград, 23.04.2019 (с) Mil.Press FlotProm