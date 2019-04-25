Корабли ТОФ выследили и атаковали подлодку условного противника на Камчатке

Кроме того, в ходе учений экипажами "были проведены различные внутрикорабельные учения и тренировки"

ТАСС, 24 апреля. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений обнаружили подводную лодку условного противника и выполнили по ней торпедную стрельбу, сообщил в среду отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

"На Камчатке в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Усть-Ильимск" и "Советская Гавань" отработала задачи по поиску, слежению и атаке на подводную лодку условного противника в условиях огневого противодействия. При поддержке противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации флота МПК осуществили поиск подводной лодки условного противника. После обмена данными и установления координат субмарины, противолодочные корабли атаковали подлодку двумя практическими торпедами", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе учений экипажами МПК "были проведены различные внутрикорабельные учения и тренировки".