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25.04.2019
ТАСС

Корабли ТОФ выследили и атаковали подлодку условного противника на Камчатке

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Учения Тихоокеанского флота ВМФ России. Архивное фото
Учения Тихоокеанского флота ВМФ России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Кроме того, в ходе учений экипажами "были проведены различные внутрикорабельные учения и тренировки"

ТАСС, 24 апреля. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений обнаружили подводную лодку условного противника и выполнили по ней торпедную стрельбу, сообщил в среду отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

"На Камчатке в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Усть-Ильимск" и "Советская Гавань" отработала задачи по поиску, слежению и атаке на подводную лодку условного противника в условиях огневого противодействия. При поддержке противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации флота МПК осуществили поиск подводной лодки условного противника. После обмена данными и установления координат субмарины, противолодочные корабли атаковали подлодку двумя практическими торпедами", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе учений экипажами МПК "были проведены различные внутрикорабельные учения и тренировки".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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