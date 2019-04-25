Москва будет вынуждена реагировать на продвижение НАТО на восток - замминистра обороны РФ

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Москва в рамках выделенных бюджетных ассигнований даст адекватный ответ на продвижение Североатлантического альянса на восток, к границам России, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Стоит сказать и о продвижении стран НАТО на восток, приближении к границам Российской Федерации, размещении дополнительных воинских контингентов и мощнейших систем вооружения. Москва будет вынуждена реагировать на эти шаги и даст адекватный ответ. Как сказал президент России Владимир Путин, - в рамках выделенных бюджетных ассигнований", - сказал А.Фомин в интервью, опубликованном в среду в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Он также отметил, что заявления США и других западных стран о "российской угрозе" предназначены для оправдания их агрессивных действий против России.

"Вашингтон и государства альянса постоянно выступают с заявлениями о "российской угрозе" и повторяют их как заклинание, как мантру. Эти штампы используют в первую очередь наши европейские партнеры. Они предназначены лишь для оправдания их агрессивных действий, направленных против России. При этом в ходе двусторонних контактов с европейскими странами и членами НАТО мы временами слышим другую, более объективную оценку ситуации", - уточнил замглавы Минобороны РФ.

При этом он подчеркнул, что "наши партнеры понимают, откуда в действительности исходит угроза миру".