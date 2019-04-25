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25.04.2019
Интерфакс-АВН

Отношения России и Турции находятся на подъеме - замглавы Минобороны РФ

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Флаги России и Турции
Флаги России и Турции.
Источник изображения: mouqawamahmusic.net

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Отношения Российской Федерации и Турецкой Республики сейчас находятся на подъеме по всем направлениям, в том числе по Сирии, к тому же Анкара проявила твердость духа в ответ на давление США из-за проекта С-400, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Сейчас наши отношения с Турцией, нашим соседом и партнером, находятся на подъеме по всем направлениям: в политике, экономике и в военно-техническом сотрудничестве. Мы взаимодействуем по Сирии. Турецкая сторона является одной из сторон-гарантов астанинского процесса. Без взаимодействия было бы невозможно решить ряд вопросов политического урегулирования в Сирии, таких как создание зоны деэскалации в Идлибе", - сказал А.Фомин в опубликованном в среду интервью официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Отвечая на вопрос издания о том, на какой стадии находится диалог с Турцией по Идлибу, он сообщил, что Россия ведет "очень активную работу с Анкарой по организации силами военнослужащих РФ и Турции скоординированного патрулирования в этой зоне".

"В скором времени планируется поставка Турции первой части комплекса С-400. Мы активно взаимодействуем и по другим проектам", - заявил замминистра обороны РФ.

При этом он отметил, что "наши турецкие партнеры проявили потрясающую твердость духа, несмотря на мощнейшее давление США из-за проекта С-400".

Рассказывая о преимуществах российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, А.Фомин подчеркнул, что "по своей надежности, тактико-техническим характеристикам и боевой эффективности этот ЗРК превосходит все существующие комплексы на Западе".

"С-400 предназначен для уничтожения всех современных и даже перспективных целей воздушно-космического нападения. Данный ЗРК способен поражать цели, летящие со скоростью 4800 м/c, которые еще даже не созданы. Этот комплекс может сбивать все летательные аппараты, построенные по аэродинамической схеме, крылатые и баллистические ракеты, их отделяющиеся головные части", - уточнил замглавы Минобороны РФ.

Он также пояснил, что "у С-400 есть еще одно преимущество - он конкурентоспособен по цене по сравнению с западными аналогами".

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С-400 Триумф
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Фомин Александр
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