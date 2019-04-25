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25.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

В России разработали проект скоростного синхрокоптера

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Логотип компании Открытое акционерное общество "Камов-Холдинг".

АО "Камов" разработало эскизный проект синхрокоптера – перспективного скоростного вертолета с двумя несущими винтами, лопасти которых при вращении пересекаются "внахлест", следует из презентации разработчика.

Согласно материалам презентации, результатом проектирования стал скоростной пассажирский вертолет, взлетная масса которого – 6500 кг, масса полезной нагрузки – 1000 кг, крейсерская скорость – 357 км/ч, максимальная скорость – 420 км/ч, статический потолок – 4700 м, динамический потолок – 5600 м, дальность полета – 1228 км, передает ТАСС.

Синхрокоптер – это вертолет, у которого два винта установлены на небольшом расстоянии друг от друга и вращаются в противоположные стороны, при этом траектории их лопастей пересекаются, винты вращаются "внахлест". Для того, чтобы лопасти не сталкивались, их вращение механически синхронизировано.

Также для увеличения скорости в хвосте установлен толкающий винт, лопасти получили законцовки особой формы, а скорость их вращения снижена с 220 до 180 м/с.

Моделирование показало преимущество такой схемы – КПД выше на 4% в сравнении с одиночной и соосной схемами, не происходит срыва воздушного потока с винтов, который возникает при больших скоростях. Именно из-за этого эффекта вертолеты классических схем достигли своего скоростного предела.

Напомним, в феврале 2018 года Минобороны анонсировало создание сверхскоростного вертолета, крейсерская скорость которого должна достигать 350-400 км/ч. В ноябре того же года проект приняли в Минобороны. Вскоре появилось видео демонстрации концепта российского сверхскоростного вертолета.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Камов
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