Заложены фрегаты "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" проекта 22350

23 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась церемония одновременной закладки для ВМФ России сразу двух фрегатов проекта 22350, получивших названия "Адмирал Амелько" (заводской номер 925) и "Адмирал Чичагов" (заводской номер 926).

Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии одновременной закладки на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" для ВМФ России фрегатов проекта 22350 "Адмирал Амелько" (заводской номер 925) и "Адмирал Чичагов" (заводской номер 926). Санкт-Петербург, 23.04.2019 (с) Пресс-служба Президента России

Владимир Путин и ветеран Военно-морского флота России Всеволод Хмыров установили закладную доску первого фрегата "Адмирал Амелько". В установке закладной доски второго фрегата "Адмирал Чичагов" приняли участие вице-премьер Правительства России Юрий Борисов, Министр обороны России Сергей Шойгу и Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. На церемонии присутствовали Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев, президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, директор Северной верфи Игорь Пономарев и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Данные корабли стали пятым и шестым фрегатами проекта 22350, сдача их планируется соответственно на 2024 и 2025 годы. Сообщается, что данные два корабля будут несколько отличаться от первых четырех фрегатов проекта 2250 - в частности, они получат "усиленное ударное вооружение в виде 24 вертикальных пусковых установок комплекса УКСК вместо 16 на первых четырех кораблях.

Согласно материалам, распространенным на церемонии, фрегат "Адмирал Чичагов" назван в честь адмирала Василия Яковлевича Чичагова-старшего (1726-1809), который, командуя Балтийским флотом в Выборгском сражении 1790 года, одержал "по очкам" наиболее результативную морскую победу за всю историю отечественного ВМФ.

Напомним, что головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" (заводской номер 921), построенный на Северной верфи, был заложен там 1 февраля 2006 года, спущен на воду 29 октября 2010 года и передан ВМФ России 28 июля 2018 года и вошел в состав Северного флота. Сейчас на этапе заводских ходовых испытаний находится второй фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922), который был заложен 26 ноября 2009 года и спущен на воду 12 декабря 2014 года.

Также на Северной верфи продолжается строительство третьего и четвертого кораблей проекта 22350 - фрегатов "Адмирал Головко" (заводской номер 923, заложен 1 февраля 2012 года) и "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924, заложен 14 ноября 2013 года).

После церемонии закладки двух фрегатов "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", на Северной верфи в присутствии Владимира Путина была произведена церемония стыковка блоков корпуса строящегося головного корвета "Меркурий" проекта 20386 (бывший "Дерзкий", заводской номер 1009, заложенный 28 октября 2016 года).

В режиме телемоста Владимир Путин наблюдал также за церемонией закладки двух больших десантных кораблей модифицированного проекта 11711 "Василий Трушин" и "Владимир Андреев" на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде и спуском на воду атомной подводной лодки специального назначения "Белгород" на ПАО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске.

Выступление В.В. Путина на церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-Морского Флота

В.Путин: Добрый день, уважаемые товарищи! Дорогие друзья!

Рад приветствовать всех вас в этот торжественный день. Сегодня у нас целое созвездие, можно сказать, ярких событий, значимых для отечественного кораблестроения, судостроения, для повышения обороноспособности страны, а значит, и для всей России. Событий много, и все они, без всякого преувеличения, говорят о качественно новом этапе развития Военно-Морского Флота нашей страны.

Здесь, в Санкт-Петербурге, на судостроительном заводе "Северная верфь", будет произведена закладка двух фрегатов с усиленным ударным вооружением. В Калининграде, на судостроительном заводе "Янтарь", начнётся строительство двух больших десантных кораблей. И все они, уверен, достойно будут носить имена наших выдающихся соотечественников, прославивших флот России. Это "Адмирал Чичагов" и "Адмирал Амелько", "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

Кроме того, сегодня здесь, на "Северной верфи", будут состыкованы секции строящегося головного корвета "Меркурий", названного так в честь героического корабля Черноморского флота. А в Северодвинске на воду будет спущена новая атомная подводная лодка. Она носит имя одного из наших городов воинской славы - "Белгород".

Рассчитываю, что намеченные сроки строительства будут, безусловно, выдержаны. Это принципиально важно для выполнения масштабных планов по укреплению флота, для надёжной обороны морских рубежей России, защиты наших интересов в Мировом океане, причём как в ближней, так и в дальней морских зонах.

Отмечу, что за последние годы набран высокий темп обновления корабельного состава. Это и работа на будущее, предстоит ещё сделать очень много. Поэтому обязательно будем поддерживать нашу судостроительную отрасль, наращивать её кадровый, научный и технологический потенциал.

Посмотрите, только с 2012 года на вооружение поступило более 80 боевых кораблей и катеров, в их числе три ракетные подводные лодки стратегического назначения, семь многоцелевых подводных лодок и 21 надводный корабль.

Хочу в этой связи поблагодарить - поблагодарить за самоотдачу, за верность профессии - и присутствующих здесь, и тех, кто находится на других площадках: рабочих, инженеров, конструкторов, которые дарят жизнь новым кораблям, открывают им путь в море; сказать спасибо всем, кто трудится на предприятиях Санкт-Петербурга, Калининграда и Северодвинска, на других верфях нашей страны. Вы делом доказываете, что можете решать самые сложные, амбициозные задачи. Уверен, что так будет и впредь и общими усилиями мы обязательно приумножим статус России как великой морской державы.

Ещё раз поздравляю всех с сегодняшним торжественным событием. Желаю вам удачи и всего самого доброго. Успешной службы - будущим экипажам новых кораблей. И, как в таких случаях говорят, семь футов под килем!

Благодарю за внимание.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии одновременной закладки на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" для ВМФ России фрегатов проекта 22350 "Адмирал Амелько" (заводской номер 925) и "Адмирал Чичагов" (заводской номер 926). Санкт-Петербург, 23.04.2019 (с) Пресс-служба Президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии одновременной закладки на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" для ВМФ России фрегатов проекта 22350 "Адмирал Амелько" (заводской номер 925) и "Адмирал Чичагов" (заводской номер 926). Санкт-Петербург, 23.04.2019 (с) Алексей Даничев

Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии одновременной закладки на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" для ВМФ России фрегатов проекта 22350 "Адмирал Амелько" (заводской номер 925) и "Адмирал Чичагов" (заводской номер 926). Санкт-Петербург, 23.04.2019 (с) Mil.Press FlotProm

Закладные доски заложенных на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" для ВМФ России фрегатов проекта 22350 "Адмирал Амелько" (заводской номер 925) и "Адмирал Чичагов" (заводской номер 926). Санкт-Петербург, 23.04.2019 (с) Александр Полунин / sudostroenie.info

Стыковка блоков корпуса строящегося на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" для ВМФ России головного корвета "Меркурий" проекта 20386 (бывший "Дерзкий", заводской номер 1009, заложенный 28 октября 2016 года). Санкт-Петербург, 23.04.2019 (с) Александр Полунин / sudostroenie.info

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