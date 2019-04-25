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25.04.2019
ТАСС

В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч

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Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Сформированы общий вид и компоновка, а также рассчитаны летно-технические характеристики летательного аппарата, отмечается в презентации разработчика

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. АО "Камов" (входит в холдинг "Вертолеты России") разработало эскизный проект перспективного скоростного вертолета схемы "синхроптер" (или "синхрокоптер") с двумя несущими и одним толкающим винтами. Максимальная расчетная скорость машины достигает 420 км/ч, следует из презентации разработчика, копия которой имеется в распоряжении ТАСС.

"Разработан проект перспективного скоростного летательного аппарата вертикального взлета и посадки на базе несущих винтов вертолета схемы "синхроптер" с толкающим воздушным винтом", - говорится в аннотации к презентации. - "Сформированы общий вид, компоновка и рассчитаны летно-технические характеристики летательного аппарата".

Синхрокоптер - это вертолет, у которого два винта установлены на небольшом расстоянии друг от друга и вращаются в противоположные стороны, при этом траектории их лопастей пересекаются, винты вращаются "внахлест". Для того, чтобы лопасти не сталкивались, их вращение механически синхронизировано.

Моделирование показало преимущество такой схемы - КПД выше на 4% в сравнении с одиночной и соосной схемами, не происходит срыва воздушного потока с винтов, который возникает при больших скоростях. Именно из-за этого эффекта вертолеты классических схем достигли своего скоростного предела. Также для увеличения скорости в хвосте установлен толкающий винт, лопасти получили законцовки особой формы, а скорость их вращения снижена с 220 до 180 м/с.

Согласно материалам презентации, результатом проектирования стал скоростной пассажирский вертолет, обладающий следующими характеристиками: взлетная масса 6500 кг, масса полезной нагрузки 1000 кг, крейсерская скорость 357 км/ч, максимальная скорость 420 км/ч, статический потолок 4700 м, динамический потолок 5600 м, дальность полета 1228 км.

Перспективный скоростной вертолет

В настоящее время скорость вертолетов не превышает 300-350 км/ч, что связано с конструктивными особенностями данного класса летательных аппаратов. В ряде стран мира также ведется работа по созданию скоростных вертолетов (S-97 Raider в США, Eurocopter X3 - в Европе), которые смогут развивать скорость более 400 км/ч.

Ранее сообщалось о разработке в России перспективного скоростного вертолета для Минпромторга и Минобороны России. Виктор Бондарев, который в то время занимал должность главкома ВКС РФ, отмечал, что вертолет, разрабатывающийся в интересах Минобороны, пойдет в серию с 2022 года и сможет развивать скорость до 500 км/ч.

В мае 2018 года глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщал, что гражданская версия перспективного скоростного вертолета (ПСВ) оказалась слишком дорогой для коммерческого использования, поэтому все наработки, профинансированные Минпромторгом, были внедрены в последующий вариант ПСВ для военных. По его словам, решение о приостановке гражданского направления проекта ПСВ было принято еще в 2015 году.

В ноябре 2018 года Богинский объявил, что Министерство обороны РФ выбрало проект конструкторского бюро (КБ) Миля для создания перспективного боевого скоростного вертолета, КБ Камова же продолжит заниматься разработкой морского вертолета "Минога".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
S-97 Raider
Компании
Airbus Helicopters
Вертолеты России
Камов
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Бондарев Виктор
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2 комментария
№1
25.04.2019 20:29
Цитата, q
два винта установлены на небольшом расстоянии друг от друга и вращаются в противоположные стороны, при этом траектории их лопастей пересекаются, винты вращаются "внахлест". Для того, чтобы лопасти не сталкивались, их вращение механически синхронизировано.
Что?!) Ааа... понял)
+1
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№2
25.04.2019 21:39
Очередная дурь.
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