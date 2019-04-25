В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч
Сформированы общий вид и компоновка, а также рассчитаны летно-технические характеристики летательного аппарата, отмечается в презентации разработчика
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. АО "Камов" (входит в холдинг "Вертолеты России") разработало эскизный проект перспективного скоростного вертолета схемы "синхроптер" (или "синхрокоптер") с двумя несущими и одним толкающим винтами. Максимальная расчетная скорость машины достигает 420 км/ч, следует из презентации разработчика, копия которой имеется в распоряжении ТАСС.
"Разработан проект перспективного скоростного летательного аппарата вертикального взлета и посадки на базе несущих винтов вертолета схемы "синхроптер" с толкающим воздушным винтом", - говорится в аннотации к презентации. - "Сформированы общий вид, компоновка и рассчитаны летно-технические характеристики летательного аппарата".
Синхрокоптер - это вертолет, у которого два винта установлены на небольшом расстоянии друг от друга и вращаются в противоположные стороны, при этом траектории их лопастей пересекаются, винты вращаются "внахлест". Для того, чтобы лопасти не сталкивались, их вращение механически синхронизировано.
Моделирование показало преимущество такой схемы - КПД выше на 4% в сравнении с одиночной и соосной схемами, не происходит срыва воздушного потока с винтов, который возникает при больших скоростях. Именно из-за этого эффекта вертолеты классических схем достигли своего скоростного предела. Также для увеличения скорости в хвосте установлен толкающий винт, лопасти получили законцовки особой формы, а скорость их вращения снижена с 220 до 180 м/с.
Согласно материалам презентации, результатом проектирования стал скоростной пассажирский вертолет, обладающий следующими характеристиками: взлетная масса 6500 кг, масса полезной нагрузки 1000 кг, крейсерская скорость 357 км/ч, максимальная скорость 420 км/ч, статический потолок 4700 м, динамический потолок 5600 м, дальность полета 1228 км.
Перспективный скоростной вертолет
В настоящее время скорость вертолетов не превышает 300-350 км/ч, что связано с конструктивными особенностями данного класса летательных аппаратов. В ряде стран мира также ведется работа по созданию скоростных вертолетов (S-97 Raider в США, Eurocopter X3 - в Европе), которые смогут развивать скорость более 400 км/ч.
Ранее сообщалось о разработке в России перспективного скоростного вертолета для Минпромторга и Минобороны России. Виктор Бондарев, который в то время занимал должность главкома ВКС РФ, отмечал, что вертолет, разрабатывающийся в интересах Минобороны, пойдет в серию с 2022 года и сможет развивать скорость до 500 км/ч.
В мае 2018 года глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщал, что гражданская версия перспективного скоростного вертолета (ПСВ) оказалась слишком дорогой для коммерческого использования, поэтому все наработки, профинансированные Минпромторгом, были внедрены в последующий вариант ПСВ для военных. По его словам, решение о приостановке гражданского направления проекта ПСВ было принято еще в 2015 году.
В ноябре 2018 года Богинский объявил, что Министерство обороны РФ выбрало проект конструкторского бюро (КБ) Миля для создания перспективного боевого скоростного вертолета, КБ Камова же продолжит заниматься разработкой морского вертолета "Минога".
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два винта установлены на небольшом расстоянии друг от друга и вращаются в противоположные стороны, при этом траектории их лопастей пересекаются, винты вращаются "внахлест". Для того, чтобы лопасти не сталкивались, их вращение механически синхронизировано.Что?!) Ааа... понял)