Новейший боевой модуль "БМ100+30" делает БМП "Драгун" опасным противником
Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"
Российская БМП нового поколения "Драгун" с боевым модулем "БМ100+30" превосходит по огневой мощи аналогичную технику стран НАТО.
Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"
Пока ни одна из армий государств этого военного блока не имеет на вооружении бронемашину, чье вооружение было бы сопоставимо с отечественной разработкой. Ее основой является 100-мм пушка - пусковая установка и спаренная с ней 30-мм автоматическая пушка, а также 7,62-мм пулемет.
Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"
В настоящее время аналогичное вооружение имеется на БМП-3, однако у "Драгуна" оно смонтировано в полностью изолированной необитаемой башне, что значительно повышает безопасность экипажа и десанта.
Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"
Еще одним отличием от предшественницы является переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения. После всех переделок вес новой боевой машины пехоты возрос и сейчас составляет 21 тонну. Установка мощного 660-сильного двигателя УТД-32 позволила развивать по шоссе скорость до 70 км/ч. Водные преграды преодолеваются со скоростью 10 км/ч.
Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"
БМП оборудована современной цифровой всесуточной системой управления огнем "Витязь", способной автоматически сопровождать цели, и дающей возможность полностью реализовать возможности вооружения.
Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"
Экипаж машины - 3 человека, в ней также помещается 8 десантников. Как ожидается, на международных рынках вооружения "Драгун" будет также успешен, как и БМП-3, которую закупили уже почти десяток стран.
Лев Романов
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Пока ни одна из армий государств этого военного блока не имеет на вооружении бронемашину, чье вооружение было бы сопоставимо с отечественной разработкой. Ее основой является 100-мм пушка - пусковая установка и спаренная с ней 30-мм автоматическая пушка, а также 7,62-мм пулемет.Россия тоже не имеет не одной БМП ДРАГУН на вооружении, один пустой звон от минобороны...
В настоящее время аналогичное вооружение имеется на БМП-3, однако у "Драгуна" оно смонтировано в полностью изолированной необитаемой башнеЭто несомненно хорошо, но сам по себе этот комплекс вооружения устарел и физически и морально. Его просто нет смысла принимать на вооружение нашей армии. Кому он нужен? Вот в чем вопрос! Если его кто-то и хочет купить, пусть покупает, радоваться надо!
Но всё это нужно только для модернизации уже построенных БМП-3. А новые БМП должны быть только на базе "Курганца-25", а если и делать новые "Драгуны", то только на экспорт, как более дешёвая альтернатива "Курганцам".
Хотя по мне так и "Курганцы" не нужны совсем - все БМП должны быть тяжелыми, т.е. Т-15, т.к. им идти в атаку вместе с ОБТ и защита должна быть максимально серьёзной поэтому (очень толстая броня, ДЗ, КАЗ, РЭБ, аэрозоли - полный фарш). Не плавают? Ну так и танки не плавают, а воевать им вместе надо. А все БТР должны быть "Бумерангами", т.е. колёсными как и в советские времена. Ну и нужно делать не только 4-осные, но 3-осные и даже 2-осные - вместо недозащищённых "Тигров".
Вместо слово 'Линда" следует читать гнида. Планшет слово автоматически изменил, а я не проверил
Хотя по мне так и "Курганцы" не нужны совсем - все БМП должны быть тяжелыми,Соглашусь.
Россия тоже не имеет не одной БМП ДРАГУН на вооружении, один пустой звон от минобороны...А на сколько "Драгуны" вообще нужны Минобороны?
возможно с новыми пушками, а не старыми советскими, сделать кумулятивный боеприпас под 100 мм,Тогда потребуется 100-мм гладкоствольная пушка высокой баллистики, которая будет значительно тяжелее 2А70.
Всяко лучше будет, чем 1 пушка 57 ммС чего Вы так решили? На глаз прикинули? Любые решения имеют свои недостатки.
Хотя по мне так и "Курганцы" не нужны совсем - все БМП должны быть тяжелыми, т.е. Т-15,А ничего, что тяжёлые БМП значительно дороже, чем средние? Тех, кому тяжёлых БМП не хватит, пешком в атаку посылать?