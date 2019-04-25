Новейший боевой модуль "БМ100+30" делает БМП "Драгун" опасным противником

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Российская БМП нового поколения "Драгун" с боевым модулем "БМ100+30" превосходит по огневой мощи аналогичную технику стран НАТО.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Пока ни одна из армий государств этого военного блока не имеет на вооружении бронемашину, чье вооружение было бы сопоставимо с отечественной разработкой. Ее основой является 100-мм пушка - пусковая установка и спаренная с ней 30-мм автоматическая пушка, а также 7,62-мм пулемет.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

В настоящее время аналогичное вооружение имеется на БМП-3, однако у "Драгуна" оно смонтировано в полностью изолированной необитаемой башне, что значительно повышает безопасность экипажа и десанта.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Еще одним отличием от предшественницы является переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения. После всех переделок вес новой боевой машины пехоты возрос и сейчас составляет 21 тонну. Установка мощного 660-сильного двигателя УТД-32 позволила развивать по шоссе скорость до 70 км/ч. Водные преграды преодолеваются со скоростью 10 км/ч.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

БМП оборудована современной цифровой всесуточной системой управления огнем "Витязь", способной автоматически сопровождать цели, и дающей возможность полностью реализовать возможности вооружения.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Экипаж машины - 3 человека, в ней также помещается 8 десантников. Как ожидается, на международных рынках вооружения "Драгун" будет также успешен, как и БМП-3, которую закупили уже почти десяток стран.

Лев Романов