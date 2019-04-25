Войти
25.04.2019
Вестник Мордовии

Новейший боевой модуль "БМ100+30" делает БМП "Драгун" опасным противником

994
7
+3

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Российская БМП нового поколения "Драгун" с боевым модулем "БМ100+30" превосходит по огневой мощи аналогичную технику стран НАТО.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Пока ни одна из армий государств этого военного блока не имеет на вооружении бронемашину, чье вооружение было бы сопоставимо с отечественной разработкой. Ее основой является 100-мм пушка - пусковая установка и спаренная с ней 30-мм автоматическая пушка, а также 7,62-мм пулемет.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

В настоящее время аналогичное вооружение имеется на БМП-3, однако у "Драгуна" оно смонтировано в полностью изолированной необитаемой башне, что значительно повышает безопасность экипажа и десанта.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Еще одним отличием от предшественницы является переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения. После всех переделок вес новой боевой машины пехоты возрос и сейчас составляет 21 тонну. Установка мощного 660-сильного двигателя УТД-32 позволила развивать по шоссе скорость до 70 км/ч. Водные преграды преодолеваются со скоростью 10 км/ч.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

БМП оборудована современной цифровой всесуточной системой управления огнем "Витязь", способной автоматически сопровождать цели, и дающей возможность полностью реализовать возможности вооружения.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Экипаж машины - 3 человека, в ней также помещается 8 десантников. Как ожидается, на международных рынках вооружения "Драгун" будет также успешен, как и БМП-3, которую закупили уже почти десяток стран.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
УТД-32
Проекты
NATO
Похожие новости
22.02.2017
Техника на грани ненужности
23.09.2015
Вторая молодость БМП-3
04.08.2009
Военно-промышленная компания до конца года представит на испытания два модернизированных бронетранспортера
28.04.2009
ЛУЧШЕЕ РОССИЙСКОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ «АЙДЕФ – 2009»
08.10.2008
Директор по особым поручениям ФГУП "Рособоронэкспорт" Николай ДИМИДЮК: РОССИИ ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ
7 комментариев
№1
25.04.2019 08:06
Цитата, q
Пока ни одна из армий государств этого военного блока не имеет на вооружении бронемашину, чье вооружение было бы сопоставимо с отечественной разработкой. Ее основой является 100-мм пушка - пусковая установка и спаренная с ней 30-мм автоматическая пушка, а также 7,62-мм пулемет.
Россия тоже не имеет не одной БМП ДРАГУН на вооружении, один пустой звон от минобороны...
+1
Сообщить
№2
25.04.2019 13:05
Цитата, q
В настоящее время аналогичное вооружение имеется на БМП-3, однако у "Драгуна" оно смонтировано в полностью изолированной необитаемой башне
   Это несомненно хорошо, но сам по себе этот комплекс вооружения устарел и физически и морально.  Его просто нет смысла принимать на вооружение нашей армии. Кому он нужен? Вот в чем вопрос!  Если его кто-то и хочет купить, пусть покупает,  радоваться надо!
+1
Сообщить
№3
25.04.2019 16:15
Драгун- БМП-3 сделанная без извращений. Какая Линда решила  принять БМП-3 на вооружение в ее нынешнем виде?!
+1
Сообщить
№4
25.04.2019 16:55
А я сколько тут писал, что нафиг не нужна 57 мм пушка )) Надо просто сделать новый, дистанционно-управляемый модуль 100+30 мм, возможно с новыми пушками, а не старыми советскими, сделать кумулятивный боеприпас под 100 мм, осколочно-фугасный с дистанционным подрывом (впрочем, и для 30 мм тоже), ну и какие-нибудь ПТРК спрятать в корпус - против ОБТ. Всяко лучше будет, чем 1 пушка 57 мм, особенно если у 30 мм пушки боекомплект будет во много раз больше, чем у 57 мм - дольше можно будет вести огонь на подавление, поддерживая свою пехоту. Хотя может лучше вместо 100 мм пушки сделать миномёт? Чтоб можно было стрелять и за прямую видимость, обстреливать обратную сторону холма, к примеру.

Но всё это нужно только для модернизации уже построенных БМП-3. А новые БМП должны быть только на базе "Курганца-25", а если и делать новые "Драгуны", то только на экспорт, как более дешёвая альтернатива "Курганцам".

Хотя по мне так и "Курганцы" не нужны совсем - все БМП должны быть тяжелыми, т.е. Т-15, т.к. им идти в атаку вместе с ОБТ и защита должна быть максимально серьёзной поэтому (очень толстая броня, ДЗ, КАЗ, РЭБ, аэрозоли - полный фарш). Не плавают? Ну так и танки не плавают, а воевать им вместе надо. А все БТР должны быть "Бумерангами", т.е. колёсными как и в советские времена. Ну и нужно делать не только 4-осные, но 3-осные и даже 2-осные - вместо недозащищённых "Тигров".
0
Сообщить
№5
25.04.2019 17:46
На п.3
Вместо слово 'Линда" следует читать гнида. Планшет слово автоматически изменил, а я не проверил
0
Сообщить
№6
25.04.2019 17:51
Цитата, Враг сообщ. №4
Хотя по мне так и "Курганцы" не нужны совсем - все БМП должны быть тяжелыми,
Соглашусь.
0
Сообщить
№7
25.04.2019 19:38
Единственное отличие "БМ100+30" от Б8Я01 "Бахчи-У" – изолированный боекомплект и на 12 снарядов, а так же на одну ТУР меньшее количество боеприпасов. А СУО "Витязь" можно и на обычную "Бахчу" поставить. И изоляция боекомплекта не поможет, если над боевым отделением начнут взрываться 100-мм осколочно-фугасные снаряды.

Цитата, штурм сообщ. №1
Россия тоже не имеет не одной БМП ДРАГУН на вооружении, один пустой звон от минобороны...
А на сколько "Драгуны" вообще нужны Минобороны?

Цитата, Враг сообщ. №4
возможно с новыми пушками, а не старыми советскими, сделать кумулятивный боеприпас под 100 мм,
Тогда потребуется 100-мм гладкоствольная пушка высокой баллистики, которая будет значительно тяжелее 2А70.

Цитата, Враг сообщ. №4
Всяко лучше будет, чем 1 пушка 57 мм
С чего Вы так решили? На глаз прикинули? Любые решения имеют свои недостатки.

Цитата, Враг сообщ. №4
Хотя по мне так и "Курганцы" не нужны совсем - все БМП должны быть тяжелыми, т.е. Т-15,
А ничего, что тяжёлые БМП значительно дороже, чем средние? Тех, кому тяжёлых БМП не хватит, пешком в атаку посылать?
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.04 22:14
  • 29
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 25.04 22:07
  • 8
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 25.04 21:39
  • 2
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч
  • 25.04 21:20
  • 234
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.04 21:05
  • 8
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 25.04 20:55
  • 4
Роскосмос рассчитывает, что самолет Ил-96-500Т создадут в заявленные сроки
  • 25.04 20:41
  • 1
МиГ-31 в 2017 году был по ошибке сбит ракетой Р-33 с другого истребителя
  • 25.04 20:38
  • 1
Если Су-57 "не соответствует" 5 поколению, проверим на соответствие индийские лекарства
  • 25.04 20:33
  • 3
Киев вышел из договора о неразглашении секретов советских изобретений
  • 25.04 20:31
  • 1
Киев обвинил Москву в "паспортной" оккупации Донбасса
  • 25.04 20:23
  • 2
В Генштабе рассказали о ракетах на кораблях системы ПРО США у границ России
  • 25.04 20:22
  • 4
В США рассказали о проблемах "Арматы"
  • 25.04 20:18
  • 30
Проблемы российской ПВО окружают молчанием
  • 25.04 20:11
  • 7
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 25.04 20:05
  • 1
"Надежных антиторпед ни у кого не было"