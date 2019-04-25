На Марсе впервые зафиксировали землетрясение

Французский сейсмограф SEIS впервые в истории зафиксировал небольшие подземные толчки на Марсе. Об этом космическое агентство Франции CNES сообщило в Twitter.

Отмечается, что "слабый, но отчетливый" сейсмический сигнал был выявлен 6 апреля — в 128-й день марсианской миссии SEIS. По данным CNES, он напоминает активность, которую зафиксировали на поверхности Луны во время миссии "Аполлона" (США) в 1960-1970-х годах.

По предварительным данным, это именно толчки, а не ветер или какие-то другие внешние факторы.

Ранее сообщалось, что ровер Curiosity нашел внутри марсианского кратера Гейл соединения азота, необходимые для выживания живых организмов. Его появлению могли способствовать падения астероидов и наличие газообразного водорода в атмосфере Красной планеты.