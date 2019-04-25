Хуаньцю шибао (Китай): российский беспилотный подводный аппарат "Поcейдон" лучший в своем роде

Россия единственная в мире занимается разработкой беспилотных подводных аппаратов в соответствии с мировыми стандартами. Ее новейшие аппараты превосходят американские и китайские. Российским «Поcейдоном» восхищается весь мир. По словам специалистов ВМС, несколько таких беспилотных подводных аппаратов способны обеспечить полный контроль над Северным Ледовитым океаном.

Соперничество за контроль над морскими территориями, где в будущем будут господствовать беспилотные подводные аппараты, сейчас разворачивается в основном между США и Китаем.

Китай молчит, США распространяет сведения

Интересно, что с начала XXI века Китай засекретил все свои разработки автоматического подводного оборудования. Эксперты в области глубоководных исследований заявляют, что вклад Китая в развитие подводных беспилотных аппаратов огромен, его можно сравнить с их вкладом в ядерную программу. В отличие от Китая, США открыто говорят о своих достижениях в данной сфере. Таким образом мы можем узнать о действиях Пентагона и других стран, преследующих свои интересы на море.

Беспилотные подводные аппараты стали ключевым звеном и инструментом ведения сетецентрической войны как на поверхности моря, так и в его глубинах. Централизация сети будет обеспечена наличием единого информационного пространства, объединяющего все боевые системы. В данном случае я говорю о системах вооружения, применяемых военно-морскими силами. Как сообщает Пентагон, их беспилотные подводные аппараты непрерывно осуществляют патрулирование, собирают информацию о предполагаемом районе боевых действий и передают их в наземный командный пункт или командирам подводных лодок. Также эти аппараты способны становиться мобильными центрами свази для обеспечения стабильности обмена информацией между подводными и надводными объектами. Создание подобной сети, состоящей из тысячей беспилотных подводных аппаратов, обеспечивает преимущество над противником.

Оценив возможности беспилотных подводных аппаратов, США пришли к выводу, что они могут быть использованы как средство транспортировки торпед, мин и другого более малогабаритного оборудования. В таком случае американский проект "Манта" весьма примечателен тем, что представляет собой крупный беспилотный подводный аппарат, способный перевозить на себе сверхскоростные и суперкавитационные торпеды. На аппаратах проекта "Манта" установлен целый набор оборудования с применением искусственного интеллекта, при помощи которого они способны самостоятельно обнаруживать подводные лодки или мины и при необходимости уничтожать их.

На словах все выглядит довольно просто. Проект "Манта" был запущен в 1996 году и не завершен по сей день. К тому же, в отличие от других беспилотных подводных аппаратов, которые могут функционировать на максимальной глубине в 500 метров, эти способны погружаться всего лишь немного глубже. Но и это не проблема, так как основные средства сопротивления находятся над водой. Однако главный в море не тот, кто на поверхности, а тот, кто в глубине.

Результаты российских разработок

Институт проблем морских технологий, находящийся во Владивостоке, считается единственной в мире организацией, занимающейся разработкой беспилотных подводных аппаратов в соответствии с мировыми стандартами. Новейшие глубоководные аппараты, разработанные специалистами данного института, превосходят американские и китайские.

В конце 60-х годов ХХ века на Дальнем Востоке был спроектирован и произведен беспилотный подводный аппарат Л-2. На протяжении последующих 30 лет ни США, ни другие развитые страны не могли создать что-либо подобное. Л-2 может несколько часов самостоятельно функционировать на глубине до 6 тысяч метров, сохраняя связь с несущим кораблем. К тому же при создании этого аппарата впервые была применена модульная конструкция, что позволило ему быстрее перестраиваться с одной задачи на другую. Л-2 считался лучшим глубоководным аппаратом ХХ века, позднее его сменил "Клавесин".

В настоящее время также ведутся разработки другого автоматизированного подводного оборудования. Например, многофункционального комплекса освещения морского дна, включающего в себя несколько элементов. При помощи этого комплекса можно оперативно обнаружить находящиеся под водой объекты, распознать потенциальную угрозу, изучить ее и в случае необходимости уничтожить.

Всемогущий "Посейдон"

Атомным подводным беспилотником "Посейдон" восхищается весь мир, считая, что его калибр позволяет использовать ракеты с ядерными боеголовками, однако это только одно из возможных применений данного универсального аппарата.

"Посейдон" не имеет ограничений по времени функционирования, а скорость 200 километров в час позволяет ему уходить от любой торпеды. Глубина погружения данного аппарата еще не была объявлена официально. Однако, по некоторым сообщениям, проведенные российской стороной испытания показали, что прочность корпуса позволяет аппарату погружаться на глубину до 14 километров. Следовательно, можно сказать, что у "Посейдона" нет ограничений по глубине погружения и он способен проводить настоящие подводные исследования. На беспилотнике установлен сонар новейшего поколения, который способен передавать 3D изображение подводной обстановки и топографии морского дна. На аппарат также можно установить камеру высокого разрешения.

По словам военно-морских специалистов, несколько таких беспилотных подводных аппаратов способны обеспечить полный контроль в Северном Ледовитом океане как под водой, так и подо льдом, так что ни одна подводная лодка не сможет тайно подобраться к берегам России, пройдя подо льдами.

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