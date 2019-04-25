Сядут все: на вооружение РВСН поступил "убийца дронов"

Комплекс, призванный защитить ракетные войска стратегического назначения (РВСН) от атак беспилотников, прошел испытания и с начала этого года уже начал поступать в войска, сообщили "Известиям" в Минобороны. Комплекс поставляется в двух вариантах: мобильном и стационарном. Подвижные системы прикрывают стратегические ракетные комплексы "Тополь-М" и "Ярс", а стационарные установки защищают ракеты шахтного базирования, в том числе современные гиперзвуковые "Авангарды".

Комплекс, призванный защитить ракетные войска стратегического назначения (РВСН) от атак беспилотников, прошел испытания и с начала этого года уже начал поступать в войска, сообщили "Известиям" в Минобороны. Комплекс поставляется в двух вариантах: мобильном и стационарном. Подвижные системы прикрывают стратегические ракетные комплексы "Тополь-М" и "Ярс", а стационарные установки защищают ракеты шахтного базирования, в том числе современные гиперзвуковые "Авангарды".

Новая техника способна ставить помехи и перехватывать управление дронами. В состав комплекса входит радар, блок радиотехнической разведки (РТР) и аппаратура постановки радиопомех. Радар настроен именно на обнаружение малогабаритных низколетящих целей и способен "видеть" беспилотник даже на высоте. С помощью РТР оператор может перехватывать сигналы, которыми БПЛА обменивается с пунктом управления, и использовать обнаруженный канал связи для получения контроля над дроном. Кроме того, радиопомехи могут исказить навигационное оборудование дрона, а при необходимости канал связи можно просто заглушить.

В мобильном исполнении всё оборудование помещается на борту бронеавтомобиля "Тигр". В отличие от армейских бронетранспортеров и гусеничных машин, "Тигры" обладают высокой скоростью и маневренностью, что позволяет им без проблем перемещаться как по автотрассам, так и по бездорожью.

Такое оборудование просто необходимо для пресечения полетов возле стратегических объектов, отметил военный эксперт Антон Лавров.

— Беспилотников сейчас стало очень много, — сказал Антон Лавров "Известиям". — Главная проблема в таких условиях — обеспечение скрытности патрулирования для мобильных комплексов и режима безопасности на стационарных объектах. "Пиратские", незарегистрированные частные беспилотники также несут потенциальную угрозу для стратегической безопасности. Поэтому задача по их выявлению и подавлению очень актуальна. Необходимо непрерывно сканировать пространство вокруг стратегических объектов и в случае обнаружения дрона незамедлительно сажать его или сбивать.

В последнее время борьбе с беспилотниками в вооруженных силах уделяется особое внимание. С прошлого года в программу боевой подготовки Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты вошли упражнения контрольных стрельб по поражению дронов из штатного оружия — пулеметов, винтовок, пушек танков и БМП. Впервые эта система обучения была отработана на стратегических учениях "Восток-2018".

В октябре прошлого года на учениях Черноморского флота российские моряки отрабатывали тактику противодействия массированному налету беспилотников. Во время тренировок подразделения БПЛА имитировали групповые удары по флотским объектам, а моряки учились отражать нападение. По результатам маневров военные приняли решение добавить этот элемент в программы всех крупных учений.

Российская армия первой в мире пришлось столкнуться с массированной атакой дронов в боевых условиях. В начале прошлого года террористы направили более десятка БПЛА на российские базы Хмеймим и Тартус в Сирии. Аппараты были частично уничтожены российскими средствами ПВО, а частично перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы.