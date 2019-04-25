Вызывающая огонь: для авианаводчиков разработана новая боевая машина

Специалисты, выполняющие наводку ударной авиации, получат новую военную технику. Боевая машина авианаводчика (БОМАН) может обнаруживать объекты противника, давать целеуказания, а также управлять самолетами и вертолетами над полем боя. Благодаря ей работа на переднем крае станет безопаснее, а точность наведения — намного выше. Первые образцы БОМАН уже направлены в Сирию для проведения испытаний в сложных климатических условиях, рассказали "Известиям" несколько информированных источников в военном ведомстве. Когда будет накоплен опыт применения, разработчики внесут необходимые конструктивные изменения, и машина начнет поставляться в войска.

Специалисты, выполняющие наводку ударной авиации, получат новую военную технику. Боевая машина авианаводчика (БОМАН) может обнаруживать объекты противника, давать целеуказания, а также управлять самолетами и вертолетами над полем боя. Благодаря ей работа на переднем крае станет безопаснее, а точность наведения — намного выше. Первые образцы БОМАН уже направлены в Сирию для проведения испытаний в сложных климатических условиях, рассказали "Известиям" несколько информированных источников в военном ведомстве. Когда будет накоплен опыт применения, разработчики внесут необходимые конструктивные изменения, и машина начнет поставляться в войска.

Боевая техника для авианаводчиков создана на базе бронеавтомобиля "Тигр", уточнили собеседники "Известий". Это вместительная и маневренная машина с высоким уровнем противоминной защиты. Ранее БОМАН разрабатывались на основе бронетранспортера БТР-80 и тягача МТ ЛБ, однако распространения в войсках эти образцы не получили. А в условиях пустынной местности, с учетом характера современного боя — интенсивного, скоротечного, с ежеминутно меняющейся обстановкой, — "Тигры" оказались незаменимыми при выполнении целого ряда специфических задач. Их активно используют группы спецназа, саперы и штабные офицеры. Не стали исключением и авианаводчики.

На борту БОМАН установлена мощная радиостанция, лазерный целеуказатель, дальномер, тепловизор и терминалы автоматизированной системы управления. Машина интегрирована в комплекс разведки управления и связи КРУС "Стрелец". Эта система позволяет в онлайн-режиме передавать данные, которые наносятся на электронную карту, отображаемую на планшетах. Фактически новая машина представляет собой авиационный диспетчерский пункт на колесах.

Работа передового авианаводчика (ПАН) считается одной из самых опасных на войне. Чтобы точно указать пилотам, куда нанести удар, ПАН должен подобраться максимально близко к цели. Наводчики выполняют задачи как на передовой, так и в тылу противника в составе разведгрупп. Важную роль эти специалисты начали играть в годы афганской кампании, где они совершили сотни рейдов с подразделениями спецназа и десантниками. В последующих локальных конфликтах роль ПАН только возрастала. В Сирии, где российские силы представлены в основном авиацией, наводчики не только передают летчикам координаты целей, но и дают информацию о воздушной обстановки в районе операции: метеоусловиях и наличии средств ПВО противника.

— Раньше авианаводчик должен был нести на себе тяжелую аппаратуру, — рассказал "Известиям" бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Кроме того, рядом с ним всегда должен был находиться радист. В машине же можно разместить гораздо более габаритную и мощную аппаратуру, которая может передавать информацию и на командный пункт, и сразу в воздух. Такое оборудование, конечно, на себе не потащишь.

Когда подразделение вызывает огонь авиации, передавая координаты на карте, это не всегда гарантирует точное бомбометание и ракетные пуски, отметил в беседе с "Известиями" бывший замначальника Летного испытательного центра, Герой России полковник Игорь Маликов.

— С воздуха, к сожалению, человека не увидишь, везде маскировка, — добавил он. — Авианаводчик должен с передовой позиции показывать пилоту, куда стрелять. Это необходимо и для того, чтобы исключить потери среди своих войск и мирного населения.

В условиях, когда одна из противоборствующих сторон господствует в воздухе, оппоненты могут применять следующую тактику: максимально (порой на дистанцию 350–400 м) приближаться к боевым порядкам, чтобы авиация не наносила удары, боясь попасть по своим, пояснил "Известиям" генерал-лейтенант Валерий Горбенко. Так неоднократно поступали боевики в Афганистане, Ираке и Сирии. Однако эта тактика не сработает, если используются специализированные машины для авианаводки. Их оборудование настолько совершенно, что самолет или вертолет может нанести удар с точностью до нескольких десятков метров: БОМАН может за считанные минуты прибыть на опасный участок, отправить координаты для авиации и уехать.