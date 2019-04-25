Свистать всех на верфь: Путин дал старт строительству новых кораблей

Сразу несколько кораблей для Военно-морского флота России были заложены 23 апреля при участии президента Владимира Путина. Глава государства посетил торжественную церемонию в Санкт-Петербурге, а также в режиме телемоста наблюдал за закладкой кораблей в Калининграде и спуском на воду подводной лодки в Северодвинске. Фрегаты, построенные на "Северной верфи", пополнят состав Северного и Тихоокеанского флотов, а большие десантные корабли с калининградского завода "Янтарь" будут переданы Черноморскому флоту, сообщил "Известиям" источник в судостроительной отрасли. Для ВМФ это одно из важнейших событий в его постсоветской истории, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

Сразу несколько кораблей для Военно-морского флота России были заложены 23 апреля при участии президента Владимира Путина. Глава государства посетил торжественную церемонию в Санкт-Петербурге, а также в режиме телемоста наблюдал за закладкой кораблей в Калининграде и спуском на воду подводной лодки в Северодвинске. Фрегаты, построенные на "Северной верфи", пополнят состав Северного и Тихоокеанского флотов, а большие десантные корабли с калининградского завода "Янтарь" будут переданы Черноморскому флоту, сообщил "Известиям" источник в судостроительной отрасли. Для ВМФ это одно из важнейших событий в его постсоветской истории, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

"Созвездие ярких событий"

Два серийных фрегата проекта 22 350 "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", предназначенные для ведения боевых действий в дальней морской зоне, были заложены на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Здесь же произвели и стыковку блоков корпуса корвета "Меркурий" проекта 20 386, который разработан для защиты объектов морской экономической деятельности. В торжественной церемонии 23 апреля принял участие президент Владимир Путин. В этот же день в режиме телемоста глава государства следил за закладкой двух больших десантных кораблей "Василий Трушин" и "Владимир Андреев" на заводе "Янтарь" в Калининграде и спуском на воду атомной подводной лодки "Белгород" на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске.

— Сегодня у нас целое созвездие, можно сказать, ярких событий, значимых для отечественного кораблестроения, судостроения, для повышения обороноспособности страны, а значит, и для всей России, — обратился к собравшимся глава государства. — Событий много, и все они, без всякого преувеличения, говорят о качественно новом этапе развития Военно-морского флота нашей страны.

Глава государства выразил надежду, что намеченные сроки строительства закладываемых военных кораблей будут четко выдержаны.

— Это принципиально важно для выполнения масштабных планов по укреплению флота, для надежной обороны морских рубежей России, защиты наших интересов в Мировом океане, причем как в ближней, так и в дальней морских зонах, — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, с 2012 года состав флота пополнили более 80 боевых кораблей и катеров, в том числе три ракетные подводные лодки стратегического назначения, семь многоцелевых подводных лодок и 21 надводный корабль.

Фрегаты, которые построят на "Северной верфи", должны будут поступить на вооружение Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил "Известиям" источник в судостроительной отрасли. По его данным, большие десантные корабли после постройки на "Янтаре" передадут Черноморскому флоту.

Серьезное укрепление

Закладка на нескольких верфях двух фрегатов, двух больших десантных кораблей, начало состыковки блоков корвета "Меркурий" и вывод из эллинга атомной подводной лодки "Белгород" — одно из самых важных событий в постсоветской истории ВМФ, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Все эти корабли в ближайшем будущем должны серьезно укрепить ВМФ России, — сказал он "Известиям".

Атомная подлодка специального назначения станет носителем для стратегических необитаемых подводных аппаратов "Посейдон", добавил Дмитрий Болтенков.

— То, что лодку вывели из эллинга, говорит о том, что в состав флота ее примут в ближайшие полтора-два года, — уверен эксперт.

"Посейдоны" ощутимо повысят безопасность страны и боевые возможности Военно-морского флота, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— "Посейдон" — это подводный носитель как обычных, так и ядерных зарядов, — пояснил он "Известиям". — Они могут быстро, на большой глубине доставить боеголовки практически в любую нужную, крайне отдаленную точку мира. В первую очередь они помогут бороться с авианесущими группировками и военно-морскими базами вероятного противника.

"Чуть получше", чем "Зарядье"

Во время визита в Северную столицу Владимир Путин посетил площадку на набережной Невы, где ранее планировалось строительство так называемого судебного квартала. Здесь врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов представил главе государства план обустройства парковой зоны вместо зданий Верховного суда, судебного департамента и жилых домов для работников Фемиды.

Согласно проекту, Арт-парк будет включать в себя театральные, концертные и лекционные залы, а также мастерские, кинотеатр, художественные галереи и гастрономический кластер. Для улучшения транспортной ситуации здесь планируется организовать подземный паркинг на 1,5 тыс. мест.

Российский лидер предположил, что новый парк может быть "чуть получше", чем "Зарядье" в Москве.

— Смотрите, во-первых, — масштаб какой, во-вторых, — место, прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц, — оценил он представленный проект.

Также глава государства посетил суворовское училище, где ознакомился с условиями проживания и обучения воспитанников. Побывал российский лидер и в шахматном клубе "Ход конем", где в этот момент проводил сеанс одновременной игры гроссмейстер Сергей Карякин. В клубе Владимиру Путину продемонстрировали коллекцию шахмат, воспроизводящих реальные исторические сражения — например, Бородинскую битву и Ледовое побоище.

— Обязательно пришлю шахматы, — пообещал президент, пожелав успехов суворовцам.

Руководство к действию

Уже на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) Владимир Путин подчеркнул важность продвижения познавательного и экологического туризма. Глава государства напомнил, что осенью в Санкт-Петербурге пройдет Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации.

— И для нас как для страны-хозяйки важно не только достойно встретить гостей из более чем полутора сотен государств, — обратился он к участникам заседания. — Мы должны сделать всё, чтобы ведущие представители мировой туриндустрии осознали, как велик туристический потенциал нашей страны, что у нас есть все основания быть в числе лидеров международных рейтингов самых востребованных путешествий на планете.

Важную роль в привлечении туристов, по мнению президента, играет и наличие соответствующей инфраструктуры.

— Но хорошие отели и транспортная доступность не могут компенсировать отсутствие ярких и продуманных маршрутов, — сказал Владимир Путин. — Убежден, содержанием, как сейчас говорят, контентом отечественного туристического продукта должны заниматься не просто профессионалы, но и люди, знающие и любящие нашу страну, а здесь Русскому географическому обществу есть, безусловно, что предложить.

По словам российского лидера, инициативы РГО в сфере туризма должны получить поддержку. Владимир Путин поручил Министерству экономического развития и Минприроды наладить с экспертами общества практическое взаимодействие.

В свою очередь глава общества, министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту, что сейчас РГО готовится к проведению традиционного фестиваля в московском парке "Зарядье".

— Здесь будет представлена самая широкая экспозиция, наверное, в сегодняшней выставочной деятельности разных туроператоров, — сказал он. — Крупнее этого мероприятия по туризму вряд ли можно найти.

Возможность получить рекомендацию Русского гографического общества станет дополнительным стимулом и для туроператоров, отметил Владимир Путин. По его мнению, развитие их сотрудничества с РГО Ростуризму "можно и нужно взять в качестве прямого руководства к действию".