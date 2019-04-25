"Надежных антиторпед ни у кого не было"

Главный конструктор комплекса "Пакет-Э/НК" Константин Дробот — о том, как российские корабли и подлодки становятся неуязвимыми

Российские инженеры смогли решить задачу, которая долгие годы считалась невыполнимой: создать и успешно испытать средство уничтожения торпед. Способные обходить ловушки и преследовать даже маневрирующую цель, они остаются главной опасностью для кораблей, и до сегодняшнего дня надежной защиты от этого типа оружия не существовало. Однако в России смогли довести до серийного производства противоторпедный комплекс "Пакет-Э/НК", который делает корабли практически неуязвимыми. Главный конструктор ГНПП "Регион" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Константин Дробот рассказал "Известиям" об уникальных особенностях этой системы и ее боевых возможностях.

Главный конструктор ГНПП "Регион" Константин Дробот Источник изображения: Фото: ГНПП "Регион"

— Уже многие десятилетия разработки в области морского оружия, а особенно торпед, во всех странах ведутся в режиме максимальной закрытости…

— Не просто так и моряки, и разработчики оружия во всех странах называют подводное противостояние тайной войной. Порой знание малейших нюансов о характеристиках оружия или тактике действий соперника может дать решающее преимущество. Последствия этого — гибель людей, потеря дорогостоящих кораблей, сведение на нет многолетних усилий промышленности.

— В чем особенность вашей разработки? Что отличает ее от зарубежных аналогов?

— Первое назначение нашего комплекса — это непосредственно уничтожение атакующих корабль подводных лодок. А второе предназначение — защита корабля от торпедных атак. Собственно, комплексом проект называется неслучайно. До сих пор велась разработка отдельных составных частей — гидроакустических станций, пусковых установок, системы управления и оружия. Затем все эти подсистемы сводились на корабле, и начиналась сложная отладка. В ходе доработок приходилось устранять много нестыковок. Здесь же командование флота подошло с другой стороны: обозначило требуемые параметры комплекса противолодочного и противоторпедного вооружения и потребовало, чтобы разработчики полностью отвечали за эффективность.

Фото: ГНПП "Регион"

Главным новшеством стало автоматизированное решение задач противоторпедной защиты. Система самостоятельно обнаруживает атакующую торпеду, производит расчеты, дает целеуказание и производит пуск. От командира требуется лишь разрешение на применение оружия.

За рубежом давно и много писали о разработках противоторпед. Этим занимаются и США, и Германия, и Франция, и Италия. Но, судя по тому, что мы знаем о практических результатах этих разработок, нашим изделиям на сегодняшний день аналогов нет.

— Какие подсистемы входят в "Пакет-Э/НК"?

— Это специализированная гидроакустическая станция целеуказания для обнаружения атакующих корабль торпед, пусковые установки и непосредственно средства поражения. Их два вида — малогабаритная торпеда и антиторпеда. Пусковые контейнеры для них идентичны, визуально их даже нельзя различить.

При появлении угрозы в виде подводной лодки или атакующей торпеды система обнаруживает ее, принимает целеуказание и рассчитывает данные. После чего производится пуск торпеды или антиторпеды. Они работают автономно по принципу "выстрелил — забыл". Комплекс стал, по сути, универсальным оружием: обнаружили торпеду, уничтожили, приступили к поиску лодки, обнаружили, уничтожили.

Фото: ГНПП "Регион"

— Насколько опасна современная торпеда?

— Сегодня торпеды имеют дальность хода до 50 км и несут большой запас взрывчатого вещества — до 500 кг в тротиловом эквиваленте. Подрыв такого мощного устройства под днищем корабля приводит к его разрушению. И сейчас мы находимся в ситуации, когда возможности торпед превышают потенциал средств противодействия.

На нынешнем этапе развития науки и техники существуют только два способа защиты от торпеды: обмануть ее с помощью ловушек или уничтожить с помощью антиторпеды. Современные торпеды уже научились обходить и ловушки, и помехи. А надежных антиторпед до сегодняшнего дня ни у кого не было.

— В чем преимущество созданных вами малогабаритных торпед?

— Размещение большой торпеды, на которые прежде делалась ставка, требует использования корабля большого водоизмещения. Наше изделие имеет калибр 324 мм и длину всего 3 м. Соответственно, и боекомплект на борту корабля может быть существенно больше.

Исторически сложилось, что мы долгое время находились в роли догоняющих. И по торпедам малого калибра мы до определенного этапа уступали зарубежным разработчикам. Но теперь создан образец, который не только сравнялся с лучшими зарубежными аналогами, но и по некоторым характеристикам даже превосходит их.

Источник изображения: Фото: ГНПП "Регион"

Сегодня конкуренция перешла уже в другую плоскость. Раньше мы пытались добиться таких же характеристик, как у лучших зарубежных изделий. Теперь, когда нам это удалось, соревнование идет в области интеллекта — насколько совершенно программное обеспечение комплекса, в том числе в условиях мелкого моря, искусственных и естественных помех. Еще одна особенность нашего комплекса — возможность замены программного обеспечения без разборки изделия. Это позволит наращивать возможности торпеды, даже если она была произведена несколько лет назад.

— Не подтолкнет ли появление ваших изделий к дальнейшему развитию торпед зарубежными коллегами?

— Конечно, развитие технической мысли остановить нельзя. Если одна из сторон нашла эффективные средства противодействия наступательному потенциалу другой стороны, она начинает усовершенствовать имеющееся оружие. Не исключено, что зарубежные инженеры пойдут по пути совершенствования своего торпедного оружия. Но и мы не будем стоять на месте. Сейчас уже ясно: можно решать и более серьезные задачи.

— Будет ли создан аналогичный комплекс для подводных лодок?

— Учитывая, что задача решена на надводном корабле, ее можно решить и для подводной лодки. Но подробности пока раскрывать рано.

Алексей Рамм