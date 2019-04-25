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25.04.2019
Lenta.ru

Россия против США подготовит "тихих охотников"

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ / mil.ru

Российский подводный военный флот в качественном отношении выигрывает у американского, заявил "Звезде" военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист заявил, что США планируют получить 28 подводных лодок типа Virginia, тогда как Россия — всего восемь субмарин проекта 885 "Ясень". По мнению эксперта, несмотря на количественное преимущество, Соединенные Штаты боятся российских подлодок.

"А мы еще готовим следующее пятое поколение, о котором они даже и не думали. Пятое поколение опередит по техническим параметрам все, что есть у американцев. Это тихий охотник за американскими подводными лодками и за американским флотом", — считает Леонков.

По его мнению, в количественном отношении американский военный подводный флот проигрывает российскому.

В апреле сообщалось, что санкт-петербургское бюро машиностроения "Малахит" в конце 2018 года завершило научно-исследовательскую работу "Хаски", определившую облик многоцелевой атомной подлодки пятого поколения, и начало опытно-конструкторскую работу "Лайка".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
885 Ясень
Virginia АПЛ
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1 комментарий
№1
25.04.2019 09:43
Сначала
Цитата, q
Российский подводный военный флот в качественном отношении выигрывает у американского, заявил "Звезде" военный эксперт Алексей Леонков.
Потом
Цитата, q
По мнению эксперта, несмотря на количественное преимущество, Соединенные Штаты боятся российских подлодок.
Цитата, q
По его мнению, в количественном отношении американский военный подводный флот проигрывает российскому.
Вот и пойми, что он реально сказал. Или, чтО додумали борзописцы.
+2
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