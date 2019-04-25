Россия против США подготовит "тихих охотников"

Российский подводный военный флот в качественном отношении выигрывает у американского, заявил "Звезде" военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист заявил, что США планируют получить 28 подводных лодок типа Virginia, тогда как Россия — всего восемь субмарин проекта 885 "Ясень". По мнению эксперта, несмотря на количественное преимущество, Соединенные Штаты боятся российских подлодок.

"А мы еще готовим следующее пятое поколение, о котором они даже и не думали. Пятое поколение опередит по техническим параметрам все, что есть у американцев. Это тихий охотник за американскими подводными лодками и за американским флотом", — считает Леонков.

По его мнению, в количественном отношении американский военный подводный флот проигрывает российскому.

В апреле сообщалось, что санкт-петербургское бюро машиностроения "Малахит" в конце 2018 года завершило научно-исследовательскую работу "Хаски", определившую облик многоцелевой атомной подлодки пятого поколения, и начало опытно-конструкторскую работу "Лайка".