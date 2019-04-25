Катер-разведчик: Украина спустила на воду новый корабль

На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль

На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль специального назначения, который, по словам министра обороны государства, не имеет аналогов в стране. Он пообещал, что корабль вскоре поступит на вооружение украинского флота. Его спуск на воду является частью стратегии развития ВМС Украины до 2035 года.

Новый разведывательный корабль специального назначения ВМС Украины спустили на воду на киевском судостроительном предприятии "Кузница на Рыбальском" (бывший завод "Ленинская кузница"), сообщили в пресс-службе Военно-морских сил.

"За всю историю Украины не так много было примеров, когда спускались на воду мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня средний разведывательный корабль, аналога которому нет на Украине - по оснащению и возможностям выполнять задания. Это огромный прорыв", - отметил министр обороны Степан Полторак. По его словам, новая техника пойдет на вооружение ВМС.

Как передает "Украинский военный портал", разведывательный корабль - это переделанный траулер проекта 502ЭМ "Эгет". По данным пресс-службы, длина корабля составляет 54,8 метров, ширина - 9,8 метров, водоизмещение - 1220 тонн, скорость - 11,6 узла, а автономность - 28 дней. Судно вмещает в себя экипаж в составе 29 человек. Разведывательные корабли такого класса способны осуществлять телеметрическую и радиотехническую разведку, идентифицировать и классифицировать источники электромагнитного излучения, замерять физические поля, составлять акустические и электромагнитные "портреты" кораблей и подводных лодок, а также фиксировать перемещения судов противника.

О том, что Минобороны Украины планирует в 2019 году ввести разведывательный корабль в состав ВМС стало известно в конце декабря прошлого года. Об этом Степан Полторак заявил в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

Он заверил, что помимо корабля украинский флот получит также и новый ракетный комплекс.

"На следующий год мы планируем продолжить повышение боевых возможностей Военно-морских сил за счет того, чтобы завершить строительство и поставку двух малых бронированных артиллерийских катеров и одного десантно-штурмового типа Кентавр. Мы должны завершить модернизацию фрегата Сагайдачный, строительство и ввод в состав ВМС разведывательного корабля", - подчеркнул глава Минобороны.

Он заверил, что финансовый ресурс для обновления и модернизации Военно-морских сил Украины на 2019 год будет измеряться "уже не в сотнях миллионов гривен, а в миллиардах". К тому же он сообщил, что украинская сторона рассматривает возможность закупки у иностранных партнеров отдельных видов и типов мощных катеров, чтобы выполнять отдельные задачи на море.

"Задача ВМС на следующий год - ввести как можно быстрее в боевой состав два катера типа Island, которые должны прибыть в Украину, завершить строительство ракеты Нептун и создать ракетный комплекс, который в перспективе должен перейти на вооружение ВМС Украины", - заявил министр.

Помимо этого, по его словам, в 2019 году украинские Вооруженные силы будут существенно усилены средствами военно-воздушной обороны, авиацией и артиллерийскими системами. В оборонном ведомстве пообещали спланировать закупку средств для создания инфраструктуры наблюдения за надводной обстановкой в Черном и Азовском морях.

Спуск нового разведывательного корабля на воду - это часть стратегии развития Военно-морских сил Украины до 2035 года.

Этот план 29 ноября прошлого года презентовал командующий ВМС страны Игорь Воронченко на второй Международной конференции по вопросам морской безопасности. В составлении жатой стратегии участвовали специалисты Великобритании, Норвегии, США, Швеции, Польши, и Турецкой республики.

В ней было указано, что украинские ВМС должны сдержать агрессию, защитить суверенитет государства, обеспечить безопасность и экономический рост страны. Там подчеркнули, что заявленные цели должны реализовываться совместно с национальными силами стратегических партнеров на море и морском направлении. Стратегических партнеров Украины, по словам Воронченко, помогла определить тяга государства к Евросоюзу и НАТО. Это также оказало влияние на направление реформ и развитие сил безопасности страны, отметил он.

Военный пообещал, что результатами реформы станет "возрождение военно-морской состоятельности Украины и надежная защита Родины и моря". В числе главных причин выработки стратегии были обозначены инновации и "будущая война", "фактор РФ", а также влияние экономического развития.

По словам командующего ВМС Украины, к 2035 году ВМС должны стать современными, стремительными и инновационными.

Они смогут защитить украинский народ и национальные интересы в морской и прибрежной среде посредством проведения асимметричных и решительных операций с хорошо мотивированным персоналом, настроенным только на победу, подчеркнул Воронченко.

В его планах - к 2025 году взять контроль над территориальными водами Украины, а к 2030 году - в пределах морской экономической зоны.

Лидия Мисник