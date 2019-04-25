Москва добреет: Киев ждет трибунала по керченскому инциденту

Киев поразила "смена тона" России по делу о задержанных моряках

Киев заявил, что Москва смягчила тон разговора на тему украинских моряков, арестованных в ноябре прошлого года в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять задержанных моряков на теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко. Ранее Лефортовский районный суд Москвы продлил арест украинским морякам на три месяца.

Россия смягчила тон разговора на тему украинских моряков, арестованных в ноябре прошлого года в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ - об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Интересное наблюдение после сегодняшнего обмена мнениями по РФ об освобождении украинских моряков и военных кораблей. Поразило кардинальное изменение тона разговора - переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии", - написала дипломат в фейсбуке.

Она допустила, что это связано либо с изменением российской тактики ведения переговоров по данной теме, либо с желанием затянуть процесс консультаций.

"В любом случае это не повлияло на позиции сторон относительно наших моряков и кораблей. Аргументы, которые мы услышали сегодня от РФ, только подтвердили нашу стартовую позицию, что речь идет именно о применении Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует иммунитет нашим военным кораблям и членам их экипажей", - добавила чиновник.

По словам Зеркаль, Международный трибунал по морскому праву ООН рассмотрит дело 10-11 мая, передает НСН.

Со своей стороны, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять задержанных моряков на теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он объяснил такое предложение тем, что ответственность за инцидент в Керченском проливе, по его мнению, лежит именно на главе государства, передает ФАН.

"Порошенко являлся президентом войны. Я считаю, что господина Порошенко надо привлечь к ответственности, а моряков украинских отпустить.

Это Порошенко должен вместо них находиться в тюрьме и ответить по всей строгости закона как военный преступник за свои преступные приказы и спланированную в Керченском поливе провокацию", - сказал парламентарий.

В середине нынешнего месяца Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста 12 украинским морякам. Они будут содержаться под стражей до 24 июля, заявил судья Сергей Рябцев.

Сначала арест был продлен Роману Мокряку, Евгению Семидоцкому, Андрею Опрыско, Сергею Цыбизову, Богдану Головаше, Сергею Попову, Владимиру Терещенко и Андрею Шевченко. Затем суд вынес аналогичное решение в отношении еще четырех моряков, в том числе и их командира Дениса Гриценко.

Чуть ранее МИД России подчеркивал, что Киев недобросовестно пытается использовать ситуацию вокруг провокации с участием украинских кораблей в Керченском проливе во внутриполитических целях.

В заявлении подчеркивается, что Россия призывает Украину приступить к консультациям по данной ситуации вместо обращения с ходатайством о предписании временных мер в Международный трибунал по морскому праву.

"Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", в частности, в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров", - заявили в ведомстве.

Также в МИДе отметили, что

международное судебное разбирательство не должно мешать уголовному расследованию в России и предопределять его результаты.

В ноябре прошлого года украинские военные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив государственную границу РФ. В ФСБ указали, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа "Соболь" и ПСКР "Дон", а также катера типа "Мангуст" и МПК "Суздалец" якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве подчеркнул, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах Петра Порошенко, который ради повышения собственных политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа.

Рафаэль Фахрутдинов