Не хватает мощи: в НАТО нашли новую угрозу

Генерал США Волтерс рассказал о слабостях НАТО и силе России

В США в очередной раз рассказали о "российской угрозе" для НАТО, сообщают СМИ. На этот раз опасения Соединенных Штатов вызывает тот факт, что американские войска уступают российским в огневой мощи. При этом Вашингтону хотелось бы иметь возможность вести огонь не только с воздуха, но и в других сферах. В Москве при этом заявления о "российской угрозе" воспринимают как повод для сплочения альянса и для прикрытия наращивания военной мощи у границ России.

Командующий ВВС Соединенных Штатов в Европе и Африке Тод Волтерс в интервью изданию National Interest раскрыл слабые места НАТО перед Россией. По словам военачальника, несмотря на то, что американские войска стали более умными и гибким, они уступают РФ о огневой мощи. Он уверен, что 67 тыс. солдат в Европе будут не в состоянии отразить российский удар, если он произойдет. Волтерс отметил, что американские военные хотели бы иметь возможность вести огонь не только с воздуха, но и с моря, космоса, а также в киберпространстве.

"Мы всегда стремимся стрелять быстрее, точнее и дальше", - сказал главнокомандующий.

По мнению замглавы МИД России Александра Грушко, которое он высказал 15 апреля, Североатлантический альянс пытается сплотиться за счет так называемой "российской угрозы".

Он обратил внимание, что разногласия внутри НАТО всегда были и до сих пор сохраняются: не все шаги США получали единодушную поддержку союзников по военному блоку. Замглавы МИД РФ, в частности, напомнил об иракской кампании 2003 года, которая стало причиной серьезных трений между ведущими странами альянса.

"Сегодня эти разногласия даже глубже, чем раньше. Но, к сожалению, лучшего способа блокового сплочения, чем стряхивание пыли с "российской угрозы", найдено не было", - пояснил Грушко РИА "Новости".

В результате такой политики со стороны Североатлантического альянса Россия теперь сталкивается не только с возрождением риторики "холодной войны", но и с военным строительством "по ее калькам", считает он. Дипломат обратил внимание, что действия в этом ключе в сочетании с реализацией планов по созданию системы глобальной противоракетной обороны (ПРО), стремлением США освободиться от ограничений соглашений в сфере контроля над вооружениями, например Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), создает весьма тревожную картину.

"Многократно возросли риски скатывания к неконтролируемой эскалации военной напряженности и гонке вооружений", - констатировал Грушко.

Об угрозе России для НАТО в альянсе говорят регулярно.

В августе прошлого года в аккаунте военного блока в твиттере разместили видеоролик, в котором РФ поставили на первое место среди угроз для трансатлантической безопасности.

"На востоке Россия стала более напористой с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией на востоке Украины [как считают на Украине и в ряде западных стран], а также наращиванием военного потенциала вблизи границ НАТО", - заявили в аудио и текстовом сопровождении.

В числе других угроз для собственной безопасности НАТО в альянсе назвали ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, а также распространение оружия массового поражения, кибератаки, поставки энергоносителей и климатические изменения.

Вопрос так называемой "российской угрозы" поднимался в альянсе и за год до этого. В июне 2017 года председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил изданию Politico, что военный блок выступает против роста "военного потенциала" России. Тогда же он сообщил о готовности альянса предотвратить "любое военное вмешательство Кремля, подобные ситуации в Крыму и на востоке Украины".

"Когда дело доходит до потенциала, нет сомнений в том, что Россия развивает свои возможности как в традиционных, так и в ядерных компонентах", - подчеркнул Павел. Он также обратил внимание на военные учения России и "развертывание войск" на дальних расстояниях.

Издание уточняет, что Павел якобы сослался на "сообщения о размещении межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками" в Калининграде и Крыму. "Когда речь идет о намерениях [России], это не так ясно, потому что мы не можем четко сказать, что Россия не имеет агрессивных намерений против НАТО", - пояснил он.

Но министр обороны РФ Сергей Шойгу уверен, что под прикрытием "российской угрозы" НАТО до небывалого уровня усилил активность у границ России. "Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времен холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге", - сказал министр на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии в октябре прошлого года.

Он отметил, что представители альянса "активно используют миф о российской угрозе".

Кроме того министр указал на возросшую разведывательную активность НАТО на Балтике и в Черноморском регионе. Глава ведомства сообщил, что в 2018 году к моменту его выступления самолеты ВКС РФ уже более 120 раз поднимались на перехват возможных нарушителей госграницы.

По мнению Шойгу, Запад намерено нагнетает напряженность, стремясь обеспечить повышенную мобильность ВС США в Европе. В частности, подчеркнул он, в странах Балтии и государствах Восточной Европы были сформированы координационные центры, подготовлены передовые аэродромы, модернизированы морские порты и к тому же созданы системы заблаговременного складирования имущества и вооружения.

"Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности", - пояснил глава ведомства.

Лидия Мисник