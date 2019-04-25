Не хватает мощи: в НАТО нашли новую угрозу
Генерал США Волтерс рассказал о слабостях НАТО и силе России
В США в очередной раз рассказали о "российской угрозе" для НАТО, сообщают СМИ. На этот раз опасения Соединенных Штатов вызывает тот факт, что американские войска уступают российским в огневой мощи. При этом Вашингтону хотелось бы иметь возможность вести огонь не только с воздуха, но и в других сферах. В Москве при этом заявления о "российской угрозе" воспринимают как повод для сплочения альянса и для прикрытия наращивания военной мощи у границ России.
Командующий ВВС Соединенных Штатов в Европе и Африке Тод Волтерс в интервью изданию National Interest раскрыл слабые места НАТО перед Россией. По словам военачальника, несмотря на то, что американские войска стали более умными и гибким, они уступают РФ о огневой мощи. Он уверен, что 67 тыс. солдат в Европе будут не в состоянии отразить российский удар, если он произойдет. Волтерс отметил, что американские военные хотели бы иметь возможность вести огонь не только с воздуха, но и с моря, космоса, а также в киберпространстве.
"Мы всегда стремимся стрелять быстрее, точнее и дальше", - сказал главнокомандующий.
Он обратил внимание, что разногласия внутри НАТО всегда были и до сих пор сохраняются: не все шаги США получали единодушную поддержку союзников по военному блоку. Замглавы МИД РФ, в частности, напомнил об иракской кампании 2003 года, которая стало причиной серьезных трений между ведущими странами альянса.
"Сегодня эти разногласия даже глубже, чем раньше. Но, к сожалению, лучшего способа блокового сплочения, чем стряхивание пыли с "российской угрозы", найдено не было", - пояснил Грушко РИА "Новости".
В результате такой политики со стороны Североатлантического альянса Россия теперь сталкивается не только с возрождением риторики "холодной войны", но и с военным строительством "по ее калькам", считает он. Дипломат обратил внимание, что действия в этом ключе в сочетании с реализацией планов по созданию системы глобальной противоракетной обороны (ПРО), стремлением США освободиться от ограничений соглашений в сфере контроля над вооружениями, например Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), создает весьма тревожную картину.
"Многократно возросли риски скатывания к неконтролируемой эскалации военной напряженности и гонке вооружений", - констатировал Грушко.
Об угрозе России для НАТО в альянсе говорят регулярно.
"На востоке Россия стала более напористой с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией на востоке Украины [как считают на Украине и в ряде западных стран], а также наращиванием военного потенциала вблизи границ НАТО", - заявили в аудио и текстовом сопровождении.
В числе других угроз для собственной безопасности НАТО в альянсе назвали ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, а также распространение оружия массового поражения, кибератаки, поставки энергоносителей и климатические изменения.
Вопрос так называемой "российской угрозы" поднимался в альянсе и за год до этого. В июне 2017 года председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил изданию Politico, что военный блок выступает против роста "военного потенциала" России. Тогда же он сообщил о готовности альянса предотвратить "любое военное вмешательство Кремля, подобные ситуации в Крыму и на востоке Украины".
"Когда дело доходит до потенциала, нет сомнений в том, что Россия развивает свои возможности как в традиционных, так и в ядерных компонентах", - подчеркнул Павел. Он также обратил внимание на военные учения России и "развертывание войск" на дальних расстояниях.
Издание уточняет, что Павел якобы сослался на "сообщения о размещении межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками" в Калининграде и Крыму. "Когда речь идет о намерениях [России], это не так ясно, потому что мы не можем четко сказать, что Россия не имеет агрессивных намерений против НАТО", - пояснил он.
Но министр обороны РФ Сергей Шойгу уверен, что под прикрытием "российской угрозы" НАТО до небывалого уровня усилил активность у границ России. "Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времен холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге", - сказал министр на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии в октябре прошлого года.
Кроме того министр указал на возросшую разведывательную активность НАТО на Балтике и в Черноморском регионе. Глава ведомства сообщил, что в 2018 году к моменту его выступления самолеты ВКС РФ уже более 120 раз поднимались на перехват возможных нарушителей госграницы.
По мнению Шойгу, Запад намерено нагнетает напряженность, стремясь обеспечить повышенную мобильность ВС США в Европе. В частности, подчеркнул он, в странах Балтии и государствах Восточной Европы были сформированы координационные центры, подготовлены передовые аэродромы, модернизированы морские порты и к тому же созданы системы заблаговременного складирования имущества и вооружения.
"Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности", - пояснил глава ведомства.
Лидия Мисник
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются