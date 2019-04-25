Бомбардировщики ЮВО отработали уничтожение условного противника на полигоне Абхазии

Ростов-на-Дону. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Оперативно-тактическая авиация 4-й армии ВВС и ПВО отработала бомбометание по целям наступающего противника в рамках совместного учения войск российской военной базы и Минобороны Абхазии на полигоне республики, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Экипажи бомбардировщиков Су-34 и Су-24, дислоцированных в Краснодарском крае, авиационными бомбами поразили скопления бронированной техники и подземных командных пунктов условного противника, расположенных на полигоне "Цабал" в Абхазии", - сказал собеседник агентства.