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25.04.2019
Интерфакс-АВН

Бомбардировщики ЮВО отработали уничтожение условного противника на полигоне Абхазии

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Истребители-бомбардировщики Су-34
Истребители-бомбардировщики Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Ростов-на-Дону. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Оперативно-тактическая авиация 4-й армии ВВС и ПВО отработала бомбометание по целям наступающего противника в рамках совместного учения войск российской военной базы и Минобороны Абхазии на полигоне республики, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Экипажи бомбардировщиков Су-34 и Су-24, дислоцированных в Краснодарском крае, авиационными бомбами поразили скопления бронированной техники и подземных командных пунктов условного противника, расположенных на полигоне "Цабал" в Абхазии", - сказал собеседник агентства.

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