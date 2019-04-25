На замену "масленке": "Джи-ай" вооружаются новым пистолетом-пулеметом

Армия США получила новое субкомпактное оружие швейцарской фирмы

Почти год назад Пентагон поднял вопрос о принятии на вооружение новых пистолетов-пулеметов (ПП) для экипажей бронетехники и вертолетов, артиллеристов, связистов и тех военнослужащих, чья специальность не предполагает непосредственного участия в боевых действиях.

Тогда же американское военное ведомство подготовило информационный запрос по "субкомпактному оружию" (Sub Compact Weapon, SCW), к которому в США относят пистолеты-пулеметы. То есть, был сделан конкретный шаг к объявлению конкурса на принятие ПП на вооружение. И вскоре оружейные компании, готовящиеся принять в нем участие, представили Пентагону свои предложения, на основании которых был объявлен тендер, победителем которого неожиданно для большинства экспертов стала швейцарская фирма Brgger & Thomet.

Уже заключенный с нею контракт предполагает производство 350 пистолетов-пулеметов APC (Advanced Police Carbine) с возможным расширением его на дополнительную тысячу единиц.

Этот пистолет-пулемет будет закупаться в версии под патрон калибра 919 мм, (есть вариант под патрон 45 ACP.) Верхняя часть ствольной коробки сделана из экструдированного авиационного алюминия марки 7075 T6, а нижняя – из полимерного материала.

Общая длина – 385 мм, длина ствола – 175 мм, вес – 2,7 кг. Скорострельность – 1080 выстрелов в минуту. В верхней части ствольной коробки есть планка Пикатинни со встроенными складными механическими прицельными приспособлениями. Управление, включая кнопку выброса магазина, затворную задержку, предохранитель/переводчик огня и рукоять, может быть установлено как под правую, так и под левую руку.

Также у B&T APC есть складной в обе стороны приклад и адаптер для установки прибора бесшумной стрельбы или различных ДТК и маскираторов. В комплекте поставки идет один магазин на 15 патронов и два на 30. Магазины выполнены из полупрозрачного пластика, позволяющего визуально контролировать количество патронов в магазине. Кроме партии оружия швейцарцы обеспечат Пентагон необходимыми запчастями и аксессуарами. АРС9 вполне соответствует требованиям, предъявляемым Пентагоном к участвующему в конкурсе оружию. Это ведение огня в автоматическом и самозарядном режимах, возможность использования прибора бесшумной и беспламенной стрельбы, наличие планки Пикатинни и стандартный для НАТО пистолетный патрон калибра 919 мм.

Отметим, что потребность в пистолетах-пулеметах или сходном по габаритам оружии (вроде советского АКС-74У) в ВС США действительно есть. Наиболее остро проблема индивидуального оружия стоит в танковых войсках США. Американский танкист Крис Эрнандес, имеющий в своем послужном списке три командировки в Ирак и в Афганистан, признавался: "Я помню свое изумление, когда обнаружил, что танкисты не обучаются работе с винтовками. Каждый танк имел одну винтовку у заряжающего, на случай, если экипаж должен будет спешиться, все остальные обходились пистолетами. Кроме того, у нас были совершенно неиспользуемые "масленки" М3 в оружейке, из которых насколько я могу сказать, никто никогда не стрелял".

Поясним, что "масленками" в американской армии называют пистолет-пулемет М-3 (М-3А1) под патрон 45АСР, простоявший официально на вооружение 50 лет, с 1942 по 1992 годы. Впрочем, как оружие экипажей бронетехники он использовался, по крайней мере, до 2005 года. Хотя, как мы видим из воспоминаний Эрнандеса, танкисты им явно пренебрегали. Что, в принципе, понятно, помимо своей абсолютной "устарелости" М-3, в отличие от своего предшественника "Томпсона", не отличался ни надежностью, ни точностью.

Между тем единственная в танке винтовка М-4 (или тем более М-16) — тоже не лучший выбор в силу габаритов, неудобна для ограниченного пространства. Но и без нее не обойтись. Причем не только в случае повреждения танка и покидания его экипажем. Во время войны в Ираке танкистов привлекали к патрулированию в пешем порядке или на автомобиле и к боевому охранению периметра пунктов временной дислокации. Поскольку винтовка была одна на четыре человека, остальные вооружались трофейными АК или даже ППШ.

Проблемы аналогичного порядка присутствуют и в других вышеупомянутых войсках и службах ВС США. Возвращаясь к швейцарскому ПП отметим, что объемы контракта, которые явно не покроют существующие потребности, говорят скорее о войсковых испытаниях оружия, чем об окончательном принятии его на вооружение.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",