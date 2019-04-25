Премьер Грузии на борту американского ракетного эсминца поблагодарил США за поддержку

Тбилиси. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе во вторник побывал на борту вошедшего в порт Батуми эсминца военно-морских сил США "Росс".

Как сообщает пресс-служба главы грузинского правительства, капитан американского корабля Дэвид Коулс ознакомил М.Бахтадзе с возможностями судна.

По заявлению М.Бахтадзе, которого цитирует пресс-служба, визит корабля еще раз подчеркивает поддержку США Грузии.

По его словам, "отношения между Грузией и США на сегодняшний день находятся на самом высоком уровне".

Ракетный эсминец ВМС США "Росс" (USS ROSS - DDG-71) класса Arleigh Burke вошел в порт Батуми 21 апреля и пробудет в территориальных водах Грузии до 25 апреля.

Ранее в пресс-службе департамента Береговой охраны пограничной полиции Грузии сообщили, что американский корабль и два грузинских сторожевых катера проведут совместные учения.