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25.04.2019
Интерфакс-АВН

В Европе ждут от Трампа разъяснения его позиции по Хафтару - газета

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Президент США Дональд Трамп на саммите NATO в Брюсселе. 12 июля 2018
Президент США Дональд Трамп на саммите NATO в Брюсселе. 12 июля 2018.
Источник изображения: В© AP Photo, Pablo Martinez Monsivais

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейские дипломаты ждут от администрации США разъяснения позиции по событиям в Ливии и рассчитывают на то, что Вашингтон не будет поддерживать командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, пишет во вторник газета The Guardian.

"Дипломаты были очень удивлены на прошлой неделе, когда в официальном заявлении Белого дома о телефонном разговоре между Трампом и Хафтаром говорилось, что президент США признал важную роль фельдмаршала в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности нефтяных ресурсов Ливии", - пишет газета.

Несмотря на то, что некоторым европейским дипломатам было известно о контактах между сотрудниками Д.Трампа и Х.Хафтара, подчеркивает The Guardian, для них стало сюрпризом то, насколько явно Вашингтон поддержал фельдмаршала.

Газета отмечает, что в Европе рассчитывают на разъяснение политики США. "Разъяснение политики США необходимо для формирования международного консенсуса с целью осуждения атаки на Триполи, которая унесла почти 300 жизней", - подчеркивается в статье The Guardian.

Издание пишет: как считают в Европе, только единый призыв мирового сообщества к сдержанности может предотвратить погружение страны в длительную гражданскую войну.

Также газета отмечает, что ряд европейских дипломатов видят сходство нынешней ситуации с Ливией с той, когда Д.Трамп объявил о решении вывести войска США из Сирии, не предупредив об этом заранее союзников.

На прошлой неделе сообщалось, что Д.Трамп и фельдмаршал Х.Хафтар обсудили по телефону ситуацию в Ливии.

Накануне сообщалось, что ЛНА под командованием Х.Хафтара начала вторую фазу наступления на юге Триполи. В настоящее время продолжаются бои на подступах к ливийской столице.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Ливия
Сирия
США
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