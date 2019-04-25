Академии космического права планируют присвоить имя российского дипломата

Георгий Барсегов возглавлял отдел мирного космоса в департаменте МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Имя российского дипломата Георгия Барсегова, скончавшегося в январе 2019 года, присвоят создаваемой в России международной Академии космического права, сообщил во вторник ТАСС член экспертной рабочей группы по правовым вопросам космической деятельности Совета РАН по космосу Артем Бондаренко. Ранее Барсегов возглавлял отдел мирного космоса в департаменте МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

"Академию предложено назвать именем выдающегося российского дипломата, патриота и наставника Георгия Юрьевича Барсегова, внесшего значительный вклад в развитие современного космического права, с достоинством и на высочайшем профессиональном уровне отстаивавшего национальные интересы России в космической сфере", - отметил Бондаренко. Он подчеркнул, что "согласие наследника по этому поводу уже получено".

Ранее эксперт рассказал ТАСС о предложении создать первую в своем роде международную Академию космического права со штаб-квартирой в Москве и региональными центрами в регионах мира. По его словам, обращения с просьбой поддержать стратегическую инициативу в ближайшее время будут направлены в МИД России, Роскосмос, РАН и другим заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и организациям, учредителями академии выступят Фонд "ПГУ" ("Первый гражданский университет") и Международная ассоциация фондов мира, не исключается участие в создании академии государства и частного бизнеса.

Предполагается, что академия будет "выполнять системные исследования проблем международно-правового и нормативно-технического регулирования космической деятельности, разрабатывать предложения по совершенствованию космического права и законодательства Российской Федерации в области космической деятельности, готовить кадровую элиту для индустрии космоса".

При этом Бондаренко подчеркнул, что объективно назрела необходимость консолидации, систематизации и кодификации норм космического права на национальном уровне, и предложил принять Космический кодекс Российской Федерации.

Такая идея возникла по результатам работы первой конференции ООН по космическому праву, которая проходила в Москве с 11 по 13 сентября 2018 года.