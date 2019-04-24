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24.04.2019
Военное обозрение

КБ "Южное" заявило о разработке ракеты-носителя лёгкого класса

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Украинское КБ "Южное" объявило о разработке проекта ракеты-носителя легкого класса "Циклон-1М". Новая ракета предназначена для вывода на орбиту грузов до 750 кг и будет запускаться с территории перспективного космодрома на берегу Черного моря. Об этом сообщает интернет-журнал "Nplus1" со ссылкой на презентацию, размещенную на странице КБ в Фейсбуке.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно проведенной презентации, создаваемая ракета будет иметь трехступенчатую конструкцию и будет выводить на орбиту грузы до 750 кг. В первой ступени планируется использовать однокамерный жидкостный ракетный двигатель РД-870, работающий на паре керосин-кислород. Вторую ступень ракеты оборудуют однокамерным жидкостным ракетным двигателем РД-846В с электронасосной подачей топлива, также на работающий на паре керосин-кислород. Третья ступень, она же разгонный блок, будет использовать четыре маршевых двигателя и шесть двигателей системы ориентации. Все они будут работать на водном растворе нитрата гидроксиламина с добавками.

Разработчики из КБ "Южное" заявили, что рассматривают как одно из основных мест запуска новой ракеты отечественный космодром, который предполагается построить в Николаевской или Херсонской области. При этом дата окончания создания ракеты и начала ее запусков не называется.

Также в КБ заявили о создании двухступенчатой ракеты среднего класса "Циклон-4М". Ракета предназначена для вывода на низкую орбиту грузов массой до пяти тонн и на солнечно-синхронную орбиту груз массой до 3,35 тонны. Ракету планируют запускать с космодрома в Канаде, который должен быть построен к 2020 году компанией Maritime Launch Services, заключившей с КБ "Южное" контракт.

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Страны
Канада
Украина
Продукция
Циклон-4
Компании
КБ "Южное"
Проекты
2020-й год
ИТ
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